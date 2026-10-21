Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Podzimní stříhání révu spolehlivě zabije. Otevřená rána ihned vtáhne krutý mráz přímo do plodných oček

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ostříhat vinnou révu hned po opadu listí je častá chyba, kvůli které v zimě vymrznou plodná očka. Podívejte se na pět kroků, jak keř bezpečně připravit na mrazy.
Podzimní keře vinné révy se žloutnoucím a červenajícím listím na drátěnce.

Podzimní keře vinné révy se žloutnoucím a červenajícím listím na drátěnce.

Zdroj: Roman Eisele / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:28

Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Plovoucí lahev ani dřevo sud na dešťovou vodu v mrazu nezachrání. Ledová zátka u hladiny vytvoří tlak a roztrhne dno
Plovoucí lahev ani dřevo sud na dešťovou vodu v mrazu nezachrání. Ledová zátka u hladiny vytvoří tlak a roztrhne dno
Fyzika pečení bez nervů: studené hobliny másla v troubě vytvoří parní kapsy místo gumového těsta
Fyzika pečení bez nervů: studené hobliny másla v troubě vytvoří parní kapsy místo gumového těsta

Zdlouhavé zapracovávání velkých kostek studeného másla do mouky bývá v kuchyni spolehlivou zkouškou...

Konec mávání peřinou v luftu. Srolováním na matraci ji povlečete bez tělocviku
Konec mávání peřinou v luftu. Srolováním na matraci ji povlečete bez tělocviku

Výměna povlečení patří k nejméně oblíbeným domácím pracím, zvlášť když na velkou přikrývku zůstanete sami....

5 nejhorších zlozvyků zahrádkářů. Zjistěte, jak v zimě nevědomky ničíte vlastní úrodu
5 nejhorších zlozvyků zahrádkářů. Zjistěte, jak v zimě nevědomky ničíte vlastní úrodu

Po sklizni jablek a švestek práce v sadu nekončí. Podívejte se na pět podzimních zásahů, které ochrání...

Rodinný prodej není právní kouzlo. U předkupního práva záleží na příbuzenství
Rodinný prodej není právní kouzlo. U předkupního práva záleží na příbuzenství

U zděděné chaty či domu nerozhoduje jen dědictví. Zákonné předkupní právo má podmínky, šest měsíců trvání a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.