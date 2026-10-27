Seriál Ulice: Patrik chce s Veronikou nový začátek. Má po všem, co provedl, ještě šanci?

Veronika už má Patrikova vysvětlování dost. Svatbu odvolala a dala mu najevo, že s ním nechce nic řešit. Patrik se s tím ale nesmířil. Když ji nedokáže přesvědčit sám, zkouší požádat o pomoc Blanku.
Ještě nedávno Patrik v podání Jiřího Hány počítal v seriálu Ulice s tím, že s Veronikou (Hana Holišová) odletí do Ameriky. Teď je po všem. Jeho nevěra vyšla najevo, Gita čeká dítě a Veronika nechce o svatbě ani slyšet.
Patrik přesto hledá způsob, jak vztah zachránit. Místo aby přijal její rozhodnutí, obrací se na Blanku v podání Lindy Rybové, která se sama snaží napravit, co mezi ní a Veronikou pokazila.
Blanka se totiž sama ocitla v nepříjemné situaci. O Patrikově nevěře věděla, ale Veronice nic neřekla. Teď přišla nejen o důvěru nejlepší kamarádky, ale ještě má poslouchat prosby muže, kvůli němuž se jejich přátelství dostalo do krize.
V ohrožení je i přátelství Blanky (Linda Rybová) a Veroniky (Hana Holišová) – foto: NextFoto Patrik chce odletět do Ameriky, jako by se nic nestalo
Společná cesta do Ameriky měla být pro Patrika a Veroniku příjemným zážitkem. Po všem, co se mezi nimi stalo, ji ale Patrik začne vnímat také jako možnost, jak jejich vztah zachránit. Doufá, že když budou sami a daleko od současných problémů, podaří se jim začít znovu.
Jenže právě v tom se s Veronikou rozcházejí.
Ona už nechce plánovat budoucnost s mužem, který ji podvedl a jehož milenka čeká dítě. Patrik jí sice tvrdí, že s Gitou už nic nemá, jenže dítě se tím z jeho života nevytratí. A Veronika se musí vyrovnat i s tím, že jí partner dlouho neříkal pravdu.
Když Patrik zjistí, že u ní se svým návrhem neuspěje, zkouší to přes Blanku. Požádá ji, aby na Veroniku zapůsobila a pomohla mu změnit její rozhodnutí. Jako by zapomněl, že Blanka má sama co napravovat a že právě kvůli jeho nevěře přišla o důvěru člověka, na kterém jí záleží.
Blanka už mu nechce pomáhat
Blanka Patrikovu prosbu odmítne. Nemá důvod přemlouvat Veroniku, aby mu odpustila, a už vůbec nechce nést odpovědnost za to, zda jejich vztah skončí, nebo bude pokračovat.
Patrik si svou situaci způsobil sám a teď musí přijmout, že Veronika má právo rozhodnout se bez nátlaku okolí.
Pro Blanku je navíc celá věc osobně bolestivá. Veronika se s ní přestala bavit, protože jí zatajila, co věděla o Patrikově poměru. Blanka doufá, že jí jednou bude moci všechno vysvětlit, ale místo toho řeší ještě Patrikovy problémy. Jeho žádost o pomoc ji staví do pozice, ve které nechce být: má přesvědčovat kamarádku, aby se vrátila k muži, který jí ublížil.
Veronika mezitím dostane od Blanky zprávu a nakonec svolí, že se s ní sejde. Pro Blanku je to první příležitost vysvětlit, proč o nevěře mlčela. Neznamená to však, že jí Veronika automaticky odpustí. Na rozhovor přichází s otázkami a chce vědět, co se tehdy skutečně stalo. Obě ženy se opět nepohodnou, Veronika má totiž pocit, že Blanku poslal právě Patrik.
Má Patrik ještě šanci?
Každopdáně Patrik se stále drží představy, že Veroniku miluje a chce s ní strávit zbytek života. Jenže jí ublížil v době, kdy spolu plánovali svatbu, a teď se musí smířit s následky.
Nestačí jí říct, že ho to mrzí, ani poslat za ní kamarádku, která má vlastní důvody, proč se s ním nechce zaplést.
Veronika zatím nedává najevo, že by chtěla své rozhodnutí změnit. Zrušená svatba pro ni není rozmar ani způsob, jak Patrika potrestat. Po tom, co se dozvěděla, nechce pokračovat v životě, který si s ním ještě nedávno představovala. Patrikova snaha o návrat tak zatím naráží na jasné odmítnutí. Jestli se mu podaří Veroniku přesvědčit, není jisté. Jedno ale musí pochopit: rozhodnutí už není na něm. A Blanka za něj jeho vztah zachraňovat nebude.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice