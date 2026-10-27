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Seriál Ulice: Patrik chce s Veronikou nový začátek. Má po všem, co provedl, ještě šanci?

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Veronika už má Patrikova vysvětlování dost. Svatbu odvolala a dala mu najevo, že s ním nechce nic řešit. Patrik se s tím ale nesmířil. Když ji nedokáže přesvědčit sám, zkouší požádat o pomoc Blanku.
Jiøí Hána

Jiøí Hána

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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