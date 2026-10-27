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Mbappého údajný vtip o Maovi má tvrdé následky. Tři čínské firmy s ním končí, CCTV zastavila La Ligu

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Kylian Mbappé během jediného dne přišel o spolupráci se třemi čínskými značkami. Společnosti reagovaly na rozruch kolem videa, v němž se útočník Realu Madrid údajně vyjadřuje k internetovému obrázku s podobiznou Mao Ce-tunga.
Mbappého údajný vtip o Maovi má tvrdé následky. Tři čínské firmy s ním končí, CCTV zastavila La Ligu

Mbappého údajný vtip o Maovi má tvrdé následky. Tři čínské firmy s ním končí, CCTV zastavila La Ligu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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