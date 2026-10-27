Mbappého údajný vtip o Maovi má tvrdé následky. Tři čínské firmy s ním končí, CCTV zastavila La Ligu

Čínská státní televize CCTV navíc podle tamních médií pozastavila přenosy španělské La Ligy. Samotnou pravost videa ale zahraniční agentury dosud nezávisle nepotvrdily.
Kylian Mbappé je jednou z nejlépe rozpoznatelných tváří světového fotbalu a právě jeho popularita mu otevírá dveře ke sponzorským smlouvám daleko za hranicemi Evropy. V Číně se však v úterý 27. října obrátila situace během několika hodin. Tři velké společnosti oznámily okamžitý konec spolupráce a spor kolem francouzského útočníka začal zasahovat i do televizních přenosů španělské ligy.
Podstatné přitom je, že komerční rozhodnutí jsou skutečná, ale video, které vše odstartovalo, zůstává neověřené. V takové situaci je rozdíl mezi oběma skutečnostmi zásadní.
Tři firmy se od Mbappého odstřihly
Spolupráci s hráčem Realu Madrid ukončily nápojová společnost Dongpeng, mlékárenský gigant Mengniu a výrobce mléčných produktů Milkground. Jejich prohlášení mají podobný tón: firmy odmítají jednání, která podle nich urážejí národní cítění čínské veřejnosti.
Mbappého tvář se přitom v Číně objevovala na reklamách, nápojových obalech i v kampaních na veřejných místech. Jeho tamní popularita měla pro značky obchodní hodnotu, kterou nyní samy odmítají dál využívat. Jak velké peníze útočník kvůli zrušeným spolupracím ztratí, ale zveřejněno nebylo.
Zpráva se rychle rozšířila také po čínské sociální síti Weibo, kde se rušení reklamních kontraktů dostalo mezi nejvyhledávanější témata. Kritika hráče se tak přenesla od firem i k části fanoušků.
Co je na videu a co zatím nikdo neprokázal
Spouštěčem celé kauzy je záznam šířený na sociálních sítích. Muž zachycený na videu, údajně Mbappé, hovoří o svém oblíbeném internetovém vtipu a zmiňuje obrázek, v němž je jeho obličej připojen k postavě, kterou označuje za čínského diktátora. Šířená koláž odkazuje na někdejšího čínského vůdce Mao Ce-tunga.
Jenže agentury Reuters a AFP upozornily, že se jim pravost videa nepodařilo nezávisle ověřit. Nelze proto s jistotou napsat, že Mbappé sporná slova skutečně pronesl. A v době zveřejnění původních agenturních zpráv nebyla k dispozici ani jeho veřejná reakce na samotnou kauzu.
Zajímavý je také starší kontext. V zářijovém rozhovoru pro francouzský deník L'Équipe Mbappé podle Reuters sám upozorňoval, že některé internetové koláže, které jej přirovnávají k autoritářským vládcům, překračují hranici neškodné legrace. Ani to ovšem samo o sobě nevysvětluje původ nyní šířeného záznamu.
Dopad už pociťuje i La Liga
Podle čínského média The Paper, na které odkazují Reuters a španělský El País, státní televize CCTV pozastavila vysílání zápasů a pořadů spojených se španělskou La Ligou a stáhla reklamy s Mbappém. Právě tady kauza překračuje hranice osobních sponzorských kontraktů: následky se dotýkají i soutěže, v níž Francouz nastupuje za Real Madrid.
Neznamená to však potvrzený celostátní zákaz španělského fotbalu. Dostupné zprávy se týkají vysílání CCTV, nikoli automaticky všech televizních a internetových platforem v Číně.
K věci se vyjádřilo také čínské ministerstvo zahraničí. Jeho mluvčí Guo Jiakun uvedl, že slova a činy zraňující city čínského lidu se setkají s odporem společnosti. Nebylo ale oznámeno žádné oficiální státní potrestání fotbalisty.
Fotbalová hvězda narazila na hranice vlastní značky
Pro Mbappého jde o nepříjemnou situaci, která se vůbec netýká výkonů na hřišti. Ještě v pondělí byl jedním z hlavních aktérů slavnostního vyhlášení Zlatého míče, kde skončil za vítězným Harrym Kanem. O den později se v Číně řeší, zda jeho tvář zmizí z reklam a televizních obrazovek.
Celý případ ukazuje, jak rychle mohou obchodní partneři světové sportovní hvězdy reagovat na politicky citlivý obsah. Zároveň ale připomíná druhou, neméně důležitou věc: než se z virálního záznamu stane nezpochybnitelný výrok konkrétního člověka, musí být jasné, že je autentický. U Mbappého to v tuto chvíli potvrzené není.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – Chinese brands show Mbappe red card over alleged Mao meme comments [2], Associated Press – Chinese brands cut ties with Mbappé over Chinese dictator remark [3], AFP – Mbappe dropped by Chinese brands for offending national sentiments [4], El País – La televisión estatal china suspende las emisiones de LaLiga tras la polémica con Mbappé [5].