Nový iPad mini stojí téměř 20 tisíc. Apple vylepšil OLED, ale zapomněl na 120 Hz

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Apple 26. října představil novou generaci iPadu mini, kterou označuje za největší modernizaci v historii tohoto kompaktního tabletu. Novinka skutečně přináší řadu významných změn, včetně OLED displeje, výkonnějšího procesoru a odolnosti proti vodě. Přesto se pozornost technologických médií a části uživatelů rychle obrátila k jedné vlastnosti, která zůstala beze změny. Obrazovka nadále pracuje s obnovovací frekvencí pouhých 60 Hz.
Nový iPad mini přitom není levné zařízení. Na českém trhu začíná na 19 990 korunách za variantu se 128GB úložištěm a Wi-Fi. Model s mobilním připojením stojí nejméně 24 490 korun. Za takové částky už část zákazníků očekává nejen kvalitní obraz, ale také plynulejší animace a rychlejší překreslování obsahu.
Apple přitom displej zásadně vylepšil. Původní 8,3palcový LCD panel vystřídal 8,5palcový OLED s rozlišením 2 316 × 1 512 pixelů. Nová obrazovka nabízí výrazně lepší podání černé, kontrastní poměr 2 000 000 : 1 a špičkový jas až 1 200 nitů při zobrazování HDR obsahu. Díky tenčím rámečkům se větší displej vešel do kompaktní konstrukce.
Proč 60 Hz vadí, když má tablet kvalitní OLED?
OLED a obnovovací frekvence představují dvě odlišné vlastnosti displeje. Zatímco OLED zlepšuje především kontrast a obrazovou kvalitu, vyšší frekvence určuje, jak často dokáže obrazovka zobrazit nový snímek.
Při 60 Hz se obraz aktualizuje každých přibližně 16,7 milisekundy. Displej se 120 Hz zvládne nový snímek zobrazit každých 8,3 milisekundy. Rozdíl je patrný zejména při rychlém posouvání internetových stránek, procházení dlouhých dokumentů nebo systémových animacích. Vyšší frekvence může zlepšit také vizuální odezvu při kreslení digitálním perem.
Nejde tedy pouze o požadavek hráčů. Plynulejší obraz ocení i lidé, kteří na tabletu pravidelně čtou, píší poznámky nebo pracují s grafickými aplikacemi. Naopak při sledování běžných filmů, zobrazování fotografií nebo statického obsahu nemusí být rozdíl zásadní.
Právě zde vzniká zajímavý rozpor. Apple vybavil nový iPad mini čipem A20 Pro, který podle výrobce přináší až 2,7krát vyšší grafický výkon oproti předchozí generaci. Displej ale nedokáže zobrazit více než 60 nových snímků za sekundu, ani když hra dokáže vykreslovat obsah rychleji.
Technologické servery MacRumors a 9to5Mac upozornily, že nový tablet nepodporuje technologii ProMotion. Apple důvod zachování 60Hz frekvence oficiálně nevysvětlil. Nelze proto s jistotou tvrdit, zda rozhodovala výrobní cena, spotřeba energie nebo snaha odlišit iPad mini od dražších zařízení.
Výkonnější procesor, tenčí konstrukce a důležitý rozdíl mezi verzemi
Přehlížet ostatní vylepšení by ovšem nebylo spravedlivé.
Nový iPad mini má tloušťku pouhých 5,4 milimetru oproti předchozím 6,3 milimetru. Základní Wi-Fi model váží 255 gramů, zatímco jeho předchůdce vážil 293 gramů. Přibyla také odolnost IP67 proti prachu a vodě.
Novinkou je akustický displej, který využívá speciálně navržené reproduktory propojené s konstrukcí obrazovky. Přední 12Mpx fotoaparát s funkcí Center Stage se přesunul na delší stranu zařízení, což usnadňuje videohovory při používání tabletu naležato. Bezdrátové připojení zajišťuje čip N1 s podporou Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.
Za pozornost stojí také rozdíly mezi jednotlivými kapacitami. Zatímco 128GB a 256GB modely používají pětijádrové CPU a 16jádrový Neural Engine, nejdražší 512GB verze nabízí šestijádrové CPU a dvojitý 16jádrový Neural Engine. Zákazník si tedy s vyšší kapacitou nekupuje pouze větší úložiště, ale také výkonnější konfiguraci procesoru.
iPad mini si přesto zachovává jednu významnou přednost. Nabízí výkon moderního tabletu v rozměrech, které se hodí pro práci v terénu, cestování, čtení i rychlé pořizování poznámek. Právě pro takové používání nemusí být 120Hz displej rozhodujícím parametrem.
Otázkou zůstává, zda stejný kompromis přijmou také zákazníci, kteří chtějí malé zařízení pro hraní her nebo práci s Apple Pencil Pro. Ti budou muset zvážit, zda jim kvalitnější OLED obrazovka vynahradí chybějící plynulost.
Nový iPad mini lze v České republice předobjednat od 28. října 2026, samotný prodej začne 6. listopadu. Apple tak nabízí dosud nejvybavenější generaci svého nejmenšího tabletu, ale zároveň připomíná, že ani výrazná modernizace nemusí odstranit všechny slabiny předchozího modelu.
Zdroj:
9to5mac.com