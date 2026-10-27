Tsarukyan nešetřil šampiona Gaethjeho a promluvil o jeho důchodu. Pak si vzal na paškál i Volkanovskiho

U mikrofonu Helen Yee Sports stál muž, který se chystal na hlavní zápas akce RAF 14 proti Dillonu Danisovi. Arman Tsarukyan, 30letý arménský bojovník lehké váhy s bilancí 24-3-0. Mluvit mohl o grapplingu, místo toho si vzal na mušku muže, který drží pás v lehké váze, tedy do 70 kg. Prohlásil, že se mu šampion vyhýbá, a pak přidal druhé jméno a druhou dávku jedu. Redakce MMAmagu k tomu dohledala starší články serveru MMA Fighting a porovnala je s tím, co padlo v říjnu.
Vyzyvatel poslal šampionovi vzkaz, který se bude poslouchat těžko
Podle článku, který 26. října 2026 zveřejnil MMA Fighting a který cituje rozhovor Helen Yee Sports, Tsarukyan řekl: „Někdo se mi snaží vyhýbat. Je to Justin Gaethje. Teď mluví o důchodu“. Vzápětí nabídl dvě varianty, jak to podle něj dopadne: „Buď mu UFC zaplatí tolik peněz, že nastoupí, nebo prostě skončí“.
Justin Gaethje je 37letý americký šampion lehké váhy UFC, největší světové MMA organizace. Titul sjednotil 14. června 2026, když na turnaji UFC White House zastavil Iliu Topuriu technickým knockoutem po 4. kole. Od té doby nenastoupil: koncem srpna 2026 řekl magazínu Sports Illustrated, že ho stále bolí obě ruce a do konce roku zápasit nebude, a MMA Fighting v říjnu psal o návratu až v roce 2027 bez oznámeného soupeře.
Jenže stejnou linku jel Tsarukyan už na konci září a data obou výroků ukazují, jak rychle mu došla trpělivost.
Co se stane, když se vedle sebe položí tři data
Ze tří datovaných vystoupení, která redakce MMAmagu prošla v archivu serveru MMA Fighting, plyne, že nejde o jednorázový výbuch, ale o kampaň starou pět týdnů.
|Datum a kdo
|Kde zaznělo
|Co padlo
|14. ledna 2026, Justin Gaethje
|TNT Sports podle MMA Fighting
|„Konec je blízko“
|20. září 2026, Arman Tsarukyan
|po UFC 331 podle MMA Fighting
|Gaethje se mu prý vyhýbá a bojí se
|26. října 2026, Arman Tsarukyan
|Helen Yee Sports podle MMA Fighting
|Buď velké peníze, nebo důchod
V září to Tsarukyan podal takto: „Justin Gaethje nikdy neříká moje jméno. Bojí se“. V říjnu k tomu přidal peníze a důchod. Slovo důchod ale do debaty nepřinesl on. Otevřel ho sám Gaethje 14. ledna 2026 před zápasem s Paddym Pimblettem o prozatímní titul, když řekl: „Ne, ale není to začátek. Je mi 37 let. Konec je blízko“. Konec kariéry neoznámil, řekl, že se blíží. Tsarukyan z toho dělá páku.
Na řadu přišel muž, který zrovna obhájil titul
Alexander Volkanovski je 38letý australský šampion pérové váhy UFC, tedy do 66 kg, s bilancí 29-4-0. Na turnaji UFC 333 24. října 2026 obhájil pás proti Movsaru Evloevovi technickým knockoutem ve 2. kole v čase 4:54. Den po zápase podle MMA Fighting na tiskové konferenci sám nadhodil souboj s Gaethjem: „Kvůli tomu bych odešel do důchodu. Výhra nebo prohra, důchod“. O Tsarukyanovi dodal: „Samozřejmě. Na sto procent. Určitě. Arman je skvělý bojovník“.
Odpověď přišla obratem. „Jo, šel bych do toho“, řekl Tsarukyan v témže rozhovoru pro Helen Yee Sports. A hned připojil: „Je starý. Slabá brada. Je to těžký soupeř, ale teď už je trochu starý a se mnou je to perfektní zápas“. Vedle toho stojí čísla: muži, kterému je podle vyzyvatele moc let, je 38, Tsarukyanovi 30 a ten starší z nich právě ukončil zápas s Evloevem předčasně. Slabá brada je v tomhle sportu cenovka, ne posudek.
Zbývá jediná otázka: má některý z těchhle dvou scénářů oporu v tom, co UFC skutečně oznámila.
Co z toho je potvrzené a co jen hodně hlasité přání
ANALÝZA V indexovaných výpisech oficiálního žebříčku UFC a rozpisu turnajů, do kterých redakce MMAmagu nahlédla 27. října 2026, není oznámen ani zápas Tsarukyana, ani obhajoba Gaethjeho; přímé otevření stránek UFC skončilo chybou serveru, takže jde o zjištění s technickým omezením. V lehké váze je Gaethje veden jako šampion, Topuria jako jednička a Tsarukyan jako dvojka.
Vyzyvatel sám přiznal, proč mluví do mikrofonů. „Řekli mi, že mi dají vědět na konci listopadu“, uvedl o UFC; organizace tenhle termín veřejně nepotvrdila. Rozhodnutí nedrží v ruce on a o titulových zápasech nerozhoduje jen pořadí v žebříčku, ale i jméno a prodejnost. Tu logiku pojmenoval Tsarukyan ve své větě o penězích sám. Kdyby se pás uvolnil, má podle něj připravené jméno i tak: „Paddy, Ilia nebo vítěz zápasu Oliveiry s Lopesem. Všichni jsou na stejné úrovni, nebude to pro mě těžké“. Charles Oliveira se s Diegem Lopesem podle oficiálního výpisu UFC utká na UFC 335 12. prosince 2026 v Las Vegas. Dvoje dveře, o kterých Tsarukyan mluví, ovšem neotevře ani on, ani Gaethje. Klíč drží matchmaking UFC a podle vyzyvatele se má otočit do konce listopadu.
Metodika
Redakce MMAmagu pracovala s článkem MMA Fighting z 26. října 2026, který cituje rozhovor Helen Yee Sports, a doplnila ho o tři starší články téhož serveru ze 14. ledna, 20. září a 25. října 2026, aby mohla výroky k Gaethjeho budoucnosti seřadit podle dat. Bilance a výsledky zápasů pocházejí ze Sherdogu a z profilu na FightMatrix, pořadí v lehké váze a termín UFC 335 z indexovaných výpisů oficiálních stránek UFC k 27. říjnu 2026; přímé otevření stránek UFC skončilo chybou 403, proto je tento bod uveden jako zjištění s omezením. Věk aktérů redakce MMAmagu dopočítala k 27. říjnu 2026 z dat narození 11. října 1996, 14. listopadu 1988 a 29. září 1988, tedy 30, 37 a 38 let; žádná částka se nepřepočítávala. Nepodařilo se otevřít původní videozáznam Helen Yee Sports ani záznam tiskové konference po UFC 333, proto článek neuvádí časové značky a výroky připisuje článkům MMA Fighting, a stejně tak se nepodařilo samostatně ověřit přesné datum akce RAF 14 ani jakoukoli veřejnou reakci Justina Gaethjeho. Text nezahrnuje rozbor sportovní formy ani zdravotního stavu bojovníků a nechává otevřené, který zápas UFC skutečně oznámí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka