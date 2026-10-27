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Tsarukyan nešetřil šampiona Gaethjeho a promluvil o jeho důchodu. Pak si vzal na paškál i Volkanovskiho

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Buď mu UFC nasype tolik peněz, že nastoupí, nebo pověsí rukavice na hřebík. Tsarukyan tvrdí, že Gaethje stojí mezi dvěma dveřmi v UFC a čeká na klíč.
Tsarukyan nešetřil šampiona Gaethjeho a promluvil o jeho důchodu. Pak si vzal na paškál i Volkanovskiho

Tsarukyan nešetřil šampiona Gaethjeho a promluvil o jeho důchodu. Pak si vzal na paškál i Volkanovskiho

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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