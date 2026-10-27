Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na Martínka se před třemi lety složilo celé Česko. Po léčbě se učí stát na nohou a spor o miliony pokračuje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Příběh malého Martínka Zatloukala sledovalo celé Česko. Chlapec po genové terapii netrpí křečemi a rodina letos vyhrála soud o proplacení nákladného léku.
Martínek Zatloukal

Martínek Zatloukal

Zdroj: FOTO:distr. FN Motol
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:26

Reklama
Další články z ReadZone
Ian Ziering z Beverly Hills 90210 má nové zuby a řidší vlasy. Jeho dcery zatím neviděly ani jednu z 396 epizod
Ian Ziering z Beverly Hills 90210 má nové zuby a řidší vlasy. Jeho dcery zatím neviděly ani jednu z 396 epizod
Standa z Naked Attraction dosud nezažil vážný vztah. Vyvolená mu na rande navrhne pokračování na hotelu
Standa z Naked Attraction dosud nezažil vážný vztah. Vyvolená mu na rande navrhne pokračování na hotelu

Dvaadvacetiletý Standa dosud nezažil vážný vztah. V seznamce Naked Attraction hledá dominantní ženu. Nahá...

Show Jana Krause: Jitka Čvančarová se přizná k obsedantnímu chování a dorazí i Mikuláš Křen ze Samotářů
Show Jana Krause: Jitka Čvančarová se přizná k obsedantnímu chování a dorazí i Mikuláš Křen ze Samotářů

Úterní díl oblíbené Show Jana Krause přivítá herečku a zpěvačku Jitku Čvančarovou. Spolu s ní usedne na...

Lajna míří do kin. Hana Vagnerová znovu oblékne tygří motivy a z její Denisky se mezitím stala matka
Lajna míří do kin. Hana Vagnerová znovu oblékne tygří motivy a z její Denisky se mezitím stala matka

Populární komediální seriál Lajna s Jiřím Langmajerem dostal celovečerní verzi. Film vstoupí do kin v lednu...

Vladimír Růžička opouští dům s bazénem, kde žil s rodinou přes deset let. Marie už rozprodává nábytek
Vladimír Růžička opouští dům s bazénem, kde žil s rodinou přes deset let. Marie už rozprodává nábytek

Hokejový trenér Vladimír Růžička se s manželkou Marií a dcerou Lejlou stěhují. Rodinný dům ve Spořicích po...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.