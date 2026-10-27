Warhorse Studios hlásí kyberútok. Tvůrci Kingdom Come prověřují rozsah škod

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České herní studio Warhorse Studios, které stojí za úspěšnou sérií Kingdom Come: Deliverance, mělo čelit kybernetickému útoku. Na snímku prohlášení opatřeného logem společnosti vývojáři informují o napadení svých systémů a spolupráci s odborníky na kybernetickou bezpečnost. Pravost samotného oznámení se zatím nepodařilo nezávisle potvrdit. Pokud se informace potvrdí, půjde o nepříjemnou komplikaci pro jedno z nejvýznamnějších českých herních studií.
Prohlášení je poměrně stručné a neobsahuje žádné technické podrobnosti. Jeho autoři uvádějí, že spolupracují se specialisty na zabezpečení interních systémů a současně se snaží zjistit skutečný rozsah incidentu. V závěru děkují hráčům a fanouškům za podporu.
Z textu vyplývá, že vyšetřování má stále probíhat. Není proto jasné, kdy k útoku došlo, jakým způsobem se útočníci do systémů dostali ani které části firemní infrastruktury byly zasaženy. Prohlášení rovněž neuvádí, zda došlo k odcizení některých dat.
Co mohli útočníci získat?
V případě herního vývojářského studia nemusí kybernetický útok znamenat pouze omezení běžného provozu. Vývojáři pracují s velkým množstvím interních dokumentů, zdrojových kódů, grafických materiálů a rozpracovaných verzí her. Právě tyto informace mohou být pro případné útočníky zajímavé.
To ovšem neznamená, že se něco takového stalo také ve Warhorse Studios. V tuto chvíli neexistuje potvrzená informace o úniku zdrojových kódů, osobních údajů zaměstnanců nebo materiálů z připravovaných her. Stejně tak není známo, zda útočníci požadují výkupné nebo zda se jedná o jiný druh bezpečnostního incidentu.
Důležité je také rozlišovat mezi napadením interní počítačové sítě studia a ohrožením samotných hráčů. Z dostupného prohlášení nijak nevyplývá, že by byly kompromitovány účty zákazníků, distribuční platformy nebo instalace her Kingdom Come: Deliverance.
Hráči proto zatím nemají důvod předpokládat, že jsou jejich herní účty přímo ohrožené. Současně je vhodné sledovat případná oficiální bezpečnostní upozornění a vyhnout se neověřeným zprávám nebo odkazům vydávaným za pokyny vývojářů.
Warhorse má rozpracované dva velké projekty
Celá situace přichází v době, kdy se Warhorse Studios věnuje dalším ambiciózním projektům. Po vydání Kingdom Come: Deliverance II v únoru 2025 studio v květnu letošního roku oficiálně potvrdilo přípravu nového dobrodružství ze světa Kingdom Come a rozsáhlého RPG zasazeného do Tolkienovy Středozemě.
Na druhém projektu má studio možnost využít zkušenosti s vytvářením historicky působících otevřených světů. Vývoj nové hry ze světa Pána prstenů přitom představuje další významný krok pro český tým, který si dosud vybudoval jméno především díky zpracování středověkých Čech.
Zatím není důvod spojovat údajný kybernetický útok s odkladem některého z těchto projektů. Žádné takové dopady oznámení nezmiňuje. Stejně tak by bylo předčasné tvrdit, že útočníci získali přístup k rozpracovaným hrám.
Význam případného incidentu bude možné vyhodnotit teprve ve chvíli, kdy Warhorse Studios zveřejní další konkrétní informace. Podstatné bude především to, zda se podařilo narušení systémů včas zastavit, zda byly ohroženy důvěrné materiály a zda incident nějak zasáhl samotný vývoj.
Pro hráče je zatím důležité jediné. Z prohlášení nelze vyvozovat, že jsou hry Kingdom Come: Deliverance nebo připravované projekty v bezprostředním ohrožení. Další podrobnosti musí přinést až oficiální vyjádření studia a výsledky bezpečnostního šetření.
Zdroj: TZ Warhorse Studio