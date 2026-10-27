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Lídu Baarovou zbavili svéprávnosti: Na sklonku života závěť přepsala na ctitele

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Dennívýzva
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Od její smrti uplynulo 26 let. Lída Baarová zemřela 27. října 2000 v Salcburku ve věku 86 let. Z někdejší filmové hvězdy, kterou obdivovalo publikum doma i v zahraničí, zůstala na konci života osamělá žena zavřená ve svém salcburském bytě. Po smrti manžela Kurta Lundwalla ji trápily vleklé spory o dědictví, samota i zdravotní potíže. Úlevu hledala v alkoholu a její stav se postupně zhoršoval. Soud ji nakonec zbavil svéprávnosti.
Lída Baarová byla slavná herečka.

Lída Baarová byla slavná herečka.

Zdroj: csfd.cz / Photo © Ente Nazionale Industrie Cinematografiche
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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