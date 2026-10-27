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Emily Post by možná omdlela z mobilu na stole. 8 pravidel etikety, která pořád dávají smysl — a 5, která můžeš klidně pohřbít

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Emily Post se narodila před 154 lety, ale její základní myšlenka zestárla překvapivě málo: etiketa není soutěž v tom, kdo pozná správnou vidličku. Je to způsob, jak vedle sebe existovat, aniž bychom ostatním komplikovali život. A právě proto některá pravidla přežila i WhatsApp.
Emily Post by možná omdlela z mobilu na stole. 8 pravidel etikety, která pořád dávají smysl — a 5, která můžeš klidně pohřbít

Emily Post by možná omdlela z mobilu na stole. 8 pravidel etikety, která pořád dávají smysl — a 5, která můžeš klidně pohřbít

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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