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Zlatý míč vyhráli Kane, Mbappé i Yamal. Aspoň na webu pořadatelů, kde se předčasně objevili tři vítězové

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Dennívýzva
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V pondělí večer se ještě čekalo, kdo v Londýně převezme Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Oficiální web prestižní ankety ale už před vyhlášením stihl označit za vítěze Harryho Kanea, Kyliana Mbappého i Lamineho Yamala. Nešlo o tři skutečné výsledky ani tajný únik hlasování. Pořadatelé omylem zveřejnili různé předem připravené články, které měly být použity až po oznámení výsledků.
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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