Cedulka s rekonstrukcí neomlouvá nepřiměřený hluk. Ani před desátou

Hluk od souseda přes den nemusíte snášet bez omezení. Ani vrtání před desátou večer nemá automatickou výjimku ze zákona. Rozhoduje přiměřenost hluku a jeho dopad na běžné bydlení, ne pouze pohled na hodiny.
Ve dvě odpoledne se ze sousedního bytu ozve vrtačka. Kvůli dvěma otvorům pro poličku se obvykle nevyplatí vyhlašovat válku celému vchodu. Jiná otázka vzniká, když se hlučné práce vracejí každý den a vy v bytě nemáte klid celé týdny. Ještě není noc, ale znamená to, že se nedá nic dělat?
Denní vrtání má hranice i bez nočního klidu
Základní odpověď dává
§ 1013 občanského zákoníku. U hluku, který se šíří k sousedům jako vedlejší následek činnosti, se posuzují dvě podmínky současně: zda je nepřiměřený místním poměrům a zda podstatně omezuje obvyklé užívání sousední nemovitosti. Ustanovení se neomezuje na noc.
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Samotné rozčilení tedy ještě nedokazuje porušení zákona. Stejně tak ale neobstojí argument, že do 22 hodin je dovoleno všechno. Pro posouzení konkrétního sporu je potřeba popsat, jak silně, jak dlouho a jak často hluk zasahuje do bydlení. Z jednoho nepříjemného odpoledne nelze automaticky udělat protiprávní jednání, z opakovaného rušení zase běžnou drobnost jen proto, že je venku světlo.
Oznámení rekonstrukce není povolení k libovolnému rámusu
Vlastník má stavební úpravu uvnitř bytu předem oznámit osobě odpovědné za správu domu. Stanoví to
§ 1182 občanského zákoníku. Splnění této povinnosti však neruší ochranu sousedů před nepřiměřeným hlukem. Oznámení úpravy a přiměřenost jejího provádění jsou dvě různé otázky.
Prakticky proto žádejte vedle termínu dokončení i rozvrh nejhlučnějších prací. Domluvený časový blok pro vrtání může být užitečnější než cedulka, že rekonstrukce potrvá celý měsíc. Samotné oznámení správci navíc neřeší bezpečnost zásahů do konstrukce, které podrobněji rozebírá článek o
vrtání do nosných panelů a společných částí domu. Oznámení stavební úpravy správci domu neruší ochranu sousedů před nepřiměřeným hlukem. cs:ŠJů / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Stejná vrtačka, ale tři různé situace
Následující srovnání ukazuje, proč samotná denní hodina nestačí. Jde o modelové situace, nikoli o rozhodnutí konkrétního soudu.
Situace Co je potřeba rozlišit Rozumný první krok Krátké vrtání při montáži poličky odpoledne. Slyšitelný zvuk sám o sobě neprokazuje nepřiměřené obtěžování. Zkusit domluvu, pokud vadí právě zvolený čas. Opakované dlouhé vrtání během rekonstrukce. Posoudit rozsah rušení, místní poměry a omezení běžného bydlení, i když se pracuje jen přes den. Zaznamenat průběh a žádat konkrétní rozvrh a omezení nejhlučnějších prací. Hlučné práce ve 22.30. Vedle sousedských práv už přichází v úvahu také rušení nočního klidu, s přihlédnutím k případné platné obecní výjimce. Při aktuálním rušení kontaktovat obecní nebo státní policii.
Zákon o některých přestupcích vymezuje noční klid zpravidla od 22 do 6 hodin. Obec může stanovit výjimečné případy odlišně. Případná místní pravidla pro hlučné činnosti proto ověřte také u svého obecního úřadu. Z tabulky nevzniká univerzální počet minut, po kterém by se každá vrtačka měnila v přestupek. Proč sousedskou vrtačku obvykle nepřijede měřit hygiena
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje mezi sousedský hluk z běžného užívání bydlení výslovně řadí také elektrické ruční nářadí a drobnou údržbu. Takový hluk nespadá do její kompetence podle předpisů o hygienických limitech. Odeslat každé vrtání automaticky hygieně proto nemusí vést k řešení.
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Jiný režim může mít stavební činnost, která nespadá pod běžné užívání bytu.
Státní zdravotní ústav uvádí stavební činnost mezi zdroji, které orgány ochrany veřejného zdraví řeší. V podnětu proto popište skutečný rozsah prací. Rozhodující není jen to, zda vrtačku drží soused, nebo najatý řemeslník. Elektrické ruční nářadí při běžném užívání bydlení řadí hygienická stanice mezi sousedský hluk mimo svou kompetenci. Steffs88 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Ve stížnosti pomohou konkrétní časy a dopady
Než odešlete stížnost, sepište si datum, začátek a konec hlučných úseků, druh zvuku a místnosti, ve kterých vás omezuje. Oddělte souvislé vrtání od přestávek a připište, kdo další hluk slyšel. Je to praktická příprava podkladů, nikoli automatický důkaz, že soused porušil zákon.
Písemnou žádost adresujte vlastníkovi bytu a podle situace ji předejte i správci domu nebo výboru SVJ. Navrhněte konkrétní změnu rozvrhu prací. Pokud dlouhodobé rušení neustává,
ombudsman popisuje možnost soudní ochrany před nepřiměřeným obtěžováním. Vhodné důkazy i podobu žaloby je potřeba řešit podle skutečného případu.
Policie může řešit také
úmyslné schválnosti přes den. Samotné pokračování rekonstrukce ovšem úmysl škodit sousedovi neprokazuje. Pravidla pro noční hluk a obranu proti hlučnému sousedovi jsme popsali samostatně. U denního vrtání začněte tím, že přesně pojmenujete problém a požadovanou změnu. Taková zpráva dává druhé straně možnost jednat a vám konkrétní podklad pro další postup.