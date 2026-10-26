Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Cedulka s rekonstrukcí neomlouvá nepřiměřený hluk. Ani před desátou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ani denní vrtání není bez omezení. Vysvětlujeme hranice sousedského hluku, rozdíl mezi oznámením rekonstrukce a jejím prováděním i postup při opakovaném rušení.
Muž s brýlemi vrtá elektrickou vrtačkou do bílé stěny vedle opřeného obrazu.

Muž s brýlemi vrtá elektrickou vrtačkou do bílé stěny vedle opřeného obrazu.

Zdroj: Nassauer27 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 20:27

Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Jak poznat, že máte doma myši. Černá rýže pod linkou a mastné šmouhy na zdi značí noční invazi i riziko požáru
Jak poznat, že máte doma myši. Černá rýže pod linkou a mastné šmouhy na zdi značí noční invazi i riziko požáru
Česnek může do některých lisů i v kabátku. Loupání si můžete odpustit
Česnek může do některých lisů i v kabátku. Loupání si můžete odpustit

Některé lisy zvládnou česnek i se slupkou. U KONCIS to IKEA výslovně potvrzuje. Ověřte přesný model a...

Mulč nahrnutý přímo ke kmeni mladého stromku je pozvánka pro myši. Zvěř v zimě oloupe kůru a zničí celou výsadbu
Mulč nahrnutý přímo ke kmeni mladého stromku je pozvánka pro myši. Zvěř v zimě oloupe kůru a zničí celou výsadbu

Nahrnout k mladému stromku hromadu listí a slámy vypadá jako skvělá peřina proti mrazu. Pro myši a hryzce...

Rezavé tečky ještě neposílají nerezový dřez do důchodu
Rezavé tečky ještě neposílají nerezový dřez do důchodu

Hnědé tečky na nerezu mohou pocházet z cizích železných částic. Co zkontrolovat po rekonstrukci, jak povrch...

Tajemství mrtvých akumulátorů: Proč mráz a plné nabití spolehlivě zničí vaši zahradní techniku
Tajemství mrtvých akumulátorů: Proč mráz a plné nabití spolehlivě zničí vaši zahradní techniku

Zahradní technika a dílenské nářadí na akumulátory přinášejí do práce svobodu bez kabelů a benzínového...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Další články z kategorie Rady do domu
Zobrazit více
LifestyleBydleníRady do domu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.