Reklama
Gauč vyčistila obyčejnou pokličkou od hrnce: Vypadá jako nový, výsledek vás ohromíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tmavá sedačka, malé dítě a manžel, který na gauči rád jí a […]
Gauč vyčistila obyčejnou pokličkou od hrnce: Vypadá jako nový, výsledek vás ohromí
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 27.10.2026 12:13
Reklama
Dejte do skříně s ručníky 1 kostku mýdla: Proč to dělají hotelové pokojské a k čemu to je
Otevřete skříň a místo pachu uzavřeného prostoru vás přivítá vůně, jakou si […]
Vložte utěrku do zásuvky na zeleninu v lednici: Proč se to vyplatí a kdy ji vyměnit
Spodní šuplík lednice bývá místem, kde zelenina tráví poslední dny, než ji […]
Klasické polštáře mizí, ložnice po celé Evropě dobývá nový korejský vynález
Polštář patří k věcem, od kterých by převratnou novinku čekal málokdo. Mění […]
„Soda a ocet pračku nevyčistí, na údržbu jsou k ničemu”
Nasypat do prázdného bubnu jedlou sodu, zalít ji octem a pustit nejteplejší […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Na Mao Ce-tunga se nesahá. Mbappé naštval Číňany, přišel o obří reklamní zakázky
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 13:16
Osimhen dvěma góly rozhodl velké derby. Po konci Galatasaraye s Fenerbahçe se strhla potyčka a padly dvě červené
Vše o sportu
dnes, 13:15
2 min
Ropný magnát zahynul při pádu letadla. Smrt Enrica Matteiho budí otázky dodnes
Kód Enigma
dnes, 13:14
2 min
Okresní města hradeckého kraje svolala zastupitelstva, Trutnov čeká na soud
Hradecká Drbna
dnes, 13:12
2 min
Od ledna může cesta do školy i za rodinou vyjít dráž. Co si pohlídat v rozpočtu na rok 2027
Poudree.cz
dnes, 13:11
6 min
Reklama
Vaše telefonní číslo o vás prozradí více, než tušíte. Stačí jeden únik a nabourají se do bankovnictví, e-mailů i „socek“
Mobify.cz
dnes, 13:11
7 min
Mimořádný triumf: Jablonecký sbor Iuventus, gaude! získal ve Španělsku dvě zlata
Liberecká Drbna
dnes, 13:10
1 min
Kompany skolaboval na tréninku a odvezl ho vrtulník. Bayern tvrdí, že trenér pracuje do noci a málo spí
SportyŽivě
dnes, 13:07
6 min
Podraný se pustil do Kotlára přímo na tiskovce G MMA. Konflikt pokračoval na ulici a skončil hromadnou rvačkou
MMAMAG.cz
dnes, 13:05
3 min
Šokující množství opilých a zdrogovaných řidičů odhalili policisté v Plzeňském kraji
Plzeňská Drbna
dnes, 13:02
1 min
Reklama
Televize Nova příští rok do streamingu nasadí nepřeskočitelnou reklamu u filmů a seriálů
Borovan.cz
dnes, 13:00
4 min
Jablonec nad Nisou má favorita pro MHD do roku 2033
Náš REGION
dnes, 13:00
1 min
Připálenou troubu zachrání drobná mince z peněženky. Před ní nasaďte kostku zmraženého saponátu na nádobí
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 12:55
2 min
Japonsko vyděsila jediná severokorejská raketa. Odpovědí je střela SM-3 Block IIA na cíle s doletem až 2 500 km
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:54
2 min
Canelo dorazil do Rijádu navzdory americkému varování před cestou. Jeden zápas na kartě už byl zrušen kvůli bezpečnosti
MMAMAG.cz
dnes, 12:54
5 min
Reklama
O téhle houfnici skoro nikdo neví, přitom se vyrovná německé špičce. Australský AS9 Huntsman dostřelí až 60 km
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:54
2 min
Nárazník NATO u Černého moře míří ke Koreji. Rumunsko může koupit až 300 tanků K2, Abramsů objednalo 54
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:53
2 min
Ukrajina vyrábí děla tempem, na které mnoho západních zbrojovek nemá. Houfnic Bohdana zvládne až 20 za měsíc
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:53
2 min
Turecko předběhlo svět: stealth dron Anka-3 ovládali přímo z letadla. Létající křídlo zrychlí na 830 km/h
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:52
2 min
Japonci si postavili vlastní CAESAR a nikomu ho neprodají. Kolová houfnice Type 19 střílí až na 40 kilometrů
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:51
2 min
Reklama
Na tohle Rusko jen kouká. Francie chystá jadernou letadlovou loď, která bude téměř dvakrát větší než ta dnešní
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:51
2 min
Indie postavila soupeře ruského Iskanderu-M: raketa Pralay mění kurz za letu a unese hlavici vážící až tunu
Centrum Extra: Armáda
dnes, 12:50
2 min
Kvíz pro fanoušky Libora Boučka: Úkolem je zodpovědět 10 otázek o jeho soukromí i kariéře
In-lifestyle.cz
dnes, 12:50
1 min
NASA udržuje při životě 25 let starou sondu. Kolem Marsu stále pracuje a překonává očekávání
IT pro Tebe
dnes, 12:39
3 min
Nový iPad mini stojí téměř 20 tisíc. Apple vylepšil OLED, ale zapomněl na 120 Hz
IT pro Tebe
dnes, 12:39
3 min
Reklama
Na státní svátek 28. října bude celé Česko sledovat jeden z našich nejikoničtějších filmů
In-lifestyle.cz
dnes, 12:39
3 min
Za lázeňský den nemusíte platit tisíce za hotel. V těchto českých lázních stojí odpoledne 1 666 korun
Trendy Život
dnes, 12:39
4 min
Bude sít smrt po Ukrajině. Rusové obnovují výrobu vražedného kolosu ze studené války
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:39
Do Ulice míří Barbara Lukešová. Na obrazovkách ztvární elegantní Tatianu
V Telce
dnes, 12:37
3 min
Tsarukyan nešetřil šampiona Gaethjeho a promluvil o jeho důchodu. Pak si vzal na paškál i Volkanovskiho
MMAMAG.cz
dnes, 12:36
5 min
Reklama
Otestujeme váš zrak: Dokážete najít všechny vetřelce za méně než 30 sekund?
Světkreativity
dnes, 12:36
4 min
Ministr Klempíř odvolá bývalého šéfa ČT Petra Dvořáka z čela Státního fondu audiovize. Prý kvůli různým pohledům na hospodaření
HN.cz
dnes, 12:35
Vinícius sledoval El Clásico z gauče a Real vyhrál. Exhráč Barcelony vyslovil to, co si mnozí jen mysleli
SportyŽivě
dnes, 12:33
5 min
Státní svátek ve Zlíně a Otrokovicích ožije historickými autobusy a trolejbusem
Náš REGION
dnes, 12:32
1 min
Vypínat na noc topení, nebo ho nechat běžet? Takto v roce 2026 za teplo ušetříte nejvíc
FVE.info
dnes, 12:31
4 min
Reklama
Agassi se na turnaji svěřil Hrbatému s rituálem, který měl se Steffi Grafovou. Slovák ho po letech zopakoval sám
SportyŽivě
dnes, 12:30
4 min
Požár garáže na Hradecku způsobila elektrokoloběžka, dva lidé skončili v nemocnici
Náš REGION
dnes, 12:30
1 min
Emily Post by možná omdlela z mobilu na stole. 8 pravidel etikety, která pořád dávají smysl — a 5, která můžeš klidně pohřbít
Poudree.cz
dnes, 12:30
4 min
Zlatý míč vyhráli Kane, Mbappé i Yamal. Aspoň na webu pořadatelů, kde se předčasně objevili tři vítězové
Vše o sportu
dnes, 12:30
2 min
Za první republiky trůnila v každém obýváku. Teď ji sběratelé vykupují za 14 000 Kč minimálně
NESPECHEJ.cz
dnes, 12:30
2 min
Reklama
Reklama
Blížíme se občanské válce, naznačil šéf Motoristů. Demonstrantům vzkázal jednu věc
Město vydalo seznam zakázaných značek. Na parkoviště nesmí kvůli svému původu
Sandra Nováková se nechala nafotit nahoře bez. Žhavý snímek od Hynka Čermáka teď draží pro nemocnou holčičku
Mbappého údajný vtip o Maovi má tvrdé následky. Tři čínské firmy s ním končí, CCTV zastavila La Ligu
Ian Ziering z Beverly Hills 90210 má nové zuby a řidší vlasy. Jeho dcery zatím neviděly ani jednu z 396 epizod
Reklama
Reklama