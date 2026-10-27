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Mikrovlnka na půl plynu může topit naplno. Odpočinek si vybírá v pauzách

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Běžná mikrovlnka při nižším výkonu střídá plný chod s pauzami. Co znamená 50 %, proč se mění zvuk a v čem se liší invertorové modely.
Stříbrná mikrovlnná trouba se zavřenými dvířky a ovládacím panelem vpravo na dřevěné kuchyňské lince

Stříbrná mikrovlnná trouba se zavřenými dvířky a ovládacím panelem vpravo na dřevěné kuchyňské lince

Zdroj: Apoltix / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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