Mikrovlnka na půl plynu může topit naplno. Odpočinek si vybírá v pauzách

Mikrovlnka nastavená na 50 % nemusí ohřívat nepřetržitě polovičním výkonem. U běžných konvenčních modelů magnetron střídá chod naplno s pauzami. Mění se tak průměrný výkon a při ohřevu můžete slyšet pravidelné zesilování a slábnutí hučení. Invertorové trouby regulují výkon jinak.
Ohříváte oběd, uberete výkon a trouba po chvíli ztiší hlas. Odpočet přitom pokračuje. Takové chování samo o sobě neznamená, že spotřebič dosluhuje. U konvenční mikrovlnky může právě odmlka ukazovat, že nastavení nižšího výkonu funguje.
Poloviční výkon může znamenat polovinu času se zapnutým magnetronem
Magnetron je součástka, která vytváří mikrovlny. Konvenční trouba jeho nižší průměrný výkon získává střídáním zapnutého a vypnutého stavu.
GE Appliances popisuje jednotlivé stupně právě jako podíl doby, po kterou magnetron běží. Stupeň 5 tak u uvedených modelů znamená 50 % času zapnuto.
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Pro názornost vezměme modelovou troubu s mikrovlnným výkonem 800 W a nastavením 50 %. Za celou minutu by při ideálním polovičním podílu běžel zdroj mikrovln dohromady 30 sekund a zbývajících 30 sekund měl pauzu. Nemusí jít o jeden půlminutový blok. Délku a rozložení cyklů určuje konkrétní přístroj.
Výpočet je jednoduchý: 800 W × 30 s = 24 000 J, tedy 24 kJ mikrovlnné energie. Stejné množství by za minutu poskytoval nepřetržitý zdroj s výkonem 400 W. Celková energie je v tomto modelu stejná, její dávkování se však liší: v prvním případě přichází v silnějších dávkách proložených pauzami.
Proto údaj 400 W na ovládání nemusí popisovat okamžitý výkon během každé sekundy. Jde o modelový výpočet, nikoli měření konkrétní trouby. Neurčuje teplotu oběda ani nezaručuje stejný výsledek ohřevu u různých konstrukcí.
Při nižším mikrovlnném výkonu může hučení pravidelně zesilovat a slábnout. Samotná změna zvuku nemusí znamenat závadu. 19Tarrestnom65 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Hučení zeslábne, ventilátor ale může běžet dál
Při sepnutí magnetronu se může ozvat výraznější hučení nebo cvaknutí, při jeho vypnutí zvuk zeslábne.
GE řadí tyto zvuky při nižších stupních mezi běžné provozní projevy. Současně uvádí, že ventilátor chladící vnitřní součásti může běžet po celou dobu provozu.
Chod ventilátoru tedy sám nepotvrzuje, že trouba právě vysílá mikrovlny. A vypnutý magnetron neznamená vypnutý celý spotřebič. Pravidelné cyklování při nižším nastavení je něco jiného než stav, kdy trouba vůbec neohřívá. Samotný zvuk nestačí k posouzení jejího technického stavu.
Invertorová mikrovlnka umí snížit i průběžný výkon
U invertorové konstrukce dokáže elektronika měnit dodávaný výkon, takže nižší stupeň nemusí vznikat jen dlouhým střídáním plného chodu a vypnutí.
Panasonic popisuje svou invertorovou technologii jako plynulé dodávání mikrovlnného výkonu i při nižším nastavení.
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Pravidlo o polovině času zapnuto proto nepřenášejte automaticky na invertorový model. Při hledání způsobu regulace vycházejte z přesného označení trouby a jejího návodu. Samotný displej, počet tlačítek ani dostupnost grilu vám tento rozdíl nepotvrdí.
Nižší stupeň má smysl, ale nenahrazuje promíchání
Pauza při ohřevu není ztracený čas. Teplo se během ní dál šíří z teplejších částí jídla do chladnějších. Tento význam přestávek vysvětluje také
návod GE k modelům JE1250 a JE1550 na straně 16. Při ohřívání se držte doporučeného stupně, pokrm podle návodu promíchejte či otočte a dodržte předepsanou dobu odstátí. Pauzy dávají teplu čas šířit se do chladnějších částí jídla. Promíchání či otočení pokrmu a dobu odstátí přesto dodržujte podle návodu. Mk2010 / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Nezaměňujte přitom mikrovlnný výkon s elektrickým příkonem. Například
český návod Panasonic NN-K101WM a NN-K121MM na straně Cz-19 uvádí mikrovlnný výkon 800 W, ale příkon při mikrovlnném ohřevu 1 250 W. Modelových 400 W při polovičním nastavení proto není příslibem odběru 400 W ze zásuvky. Při sledování skutečné spotřeby pomůže rozlišovat watty a kWh, jak vysvětluje článek o měřiči spotřeby do zásuvky.
Chcete-li si chování své trouby ujasnit, najděte v návodu kapitolu o stupních výkonu a běžných zvucích. Kvůli poslechu ji
nepouštějte naprázdno. Pokud neohřívá nebo má poškozená dvířka, dál ji nepoužívejte a obraťte se na servis. Kryt kvůli domácímu hledání závady neotevírejte.