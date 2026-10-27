iPhone 18e má dostat dvě zásadní vylepšení. Na jedné důležité věci ale Apple zřejmě opět ušetří

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Apple teprve nedávno uvedl iPhone 18 Pro, ale pozornost se již obrací k dalšímu modelu, který má oslovit zákazníky hledající cenově dostupnější telefon. Chystaný iPhone 18e by měl navázat na letošní iPhone 17e a nabídnout především výkonnější procesor a podstatně lepší přední fotoaparát. Podle prvních informací však Apple neplánuje odstranit jeden z nejčastěji kritizovaných kompromisů základních modelů, kterým je obrazovka s obnovovací frekvencí pouhých 60 Hz.
Nové informace zveřejnil čínský informátor vystupující pod přezdívkou Digital Chat Station na sociální síti Weibo. Na jeho zjištění upozornil technologický server Notebookcheck. Přestože tento zdroj v minulosti přinesl řadu přesných informací o připravovaných smartphonech, v tomto případě jde stále o neoficiální parametry, které Apple nepotvrdil.
Podle úniku dostane iPhone 18e OLED displej s úhlopříčkou přibližně 6,12 palce a obnovovací frekvencí 60 Hz. Rozměrově se tak prakticky nezmění proti současnému iPhonu 17e, který používá 6,1palcový Super Retina XDR displej. Rozdíl mezi 60 a 120 Hz je přitom patrný zejména při rychlém posouvání internetových stránek, procházení systému nebo hraní podporovaných her. Vyšší frekvence vytváří plynulejší dojem z pohybu a rychleji reaguje na změny obrazu.
Samotných 60 Hz pochopitelně neznamená nekvalitní displej. OLED technologie nabízí vysoký kontrast a skutečně černou barvu. Pro telefon, který má přijít na trh v roce 2027, však půjde o citelný kompromis, zvlášť když řada podstatně levnějších telefonů s Androidem dnes nabízí obnovovací frekvenci 90 nebo 120 Hz.
Přední fotoaparát může převzít technologii z dražších iPhonů
Zajímavější změna se podle úniku chystá u předního fotoaparátu. Zatímco současný iPhone 17e disponuje 12Mpx kamerou TrueDepth, jeho nástupce má dostat snímač s rozlišením 24 Mpx. Samotné zvýšení počtu pixelů ještě nezaručuje kvalitnější fotografie, záleží také na velikosti snímače, optice a obrazovém zpracování. Apple by ovšem mohl využít technologii, kterou již nasadil do dražších modelů.
Podle Notebookcheck připadá v úvahu čtvercový obrazový snímač podobný řešení v iPhonu 18 Pro. Ten Apple oficiálně označuje jako 18Mpx Center Stage kameru. Čtvercový formát poskytuje dostatek obrazových dat pro vytvoření snímků v různých orientacích, aniž by uživatel musel telefon fyzicky otáčet. Především při pořizování skupinových selfie nebo natáčení obsahu pro sociální sítě jde o praktickou výhodu.
Je ovšem potřeba rozlišovat mezi rozlišením samotného snímače a výsledné fotografie. Uvažovaných 24 Mpx nemusí znamenat, že telefon bude standardně ukládat 24Mpx snímky. Stejně tak zatím není potvrzené, zda iPhone 18e skutečně dostane čtvercový snímač se všemi funkcemi známými z profesionálních modelů.
Na zadní straně se žádná zásadní změna neočekává. Apple má údajně ponechat jediný 48Mpx fotoaparát, podobně jako u iPhonu 17e. Současný model díky práci s vysokým rozlišením nabízí také dvojnásobné přiblížení v optické kvalitě, nejde však o samostatný teleobjektiv. Chybí mu rovněž ultraširokoúhlý fotoaparát, který se hodí například při fotografování architektury nebo rozsáhlejší krajiny.
Nový procesor A20 může být největším důvodem k nákupu
Druhou očekávanou novinkou je procesor Apple A20, který má nahradit současný A19. Apple již používá výkonnější variantu A20 Pro v iPhonu 18 Pro, dostupnější model by však měl získat základní verzi čipu nové generace.
Právě procesor může být pro budoucí majitele důležitější než samotné fotografické novinky. iPhone 17e již nyní nabízí dostatek výkonu pro běžné aplikace, náročnější hry i funkce Apple Intelligence. Nová generace může posunout především energetickou účinnost, grafický výkon a rychlost zpracování úloh spojených s umělou inteligencí. Konkrétní přínos ale zatím nelze vyčíslit, protože nejsou známé oficiální parametry ani výsledky měření čipu A20 v tomto telefonu.
Dřívější spekulace rovněž hovořily o navýšení operační paměti z 8 na 9 GB RAM. Pokud se údaj potvrdí, půjde spíše o menší mezigenerační posun než zásadní změnu. Větší operační paměť pomáhá především při současném provozu více aplikací a práci s náročnějšími funkcemi systému.
Zásadní otázkou zůstává cena. Apple uvedl iPhone 17e na český trh v březnu 2026 se základním 256GB úložištěm za 16 990 korun. Tato konfigurace navíc přinesla podporu MagSafe, která předchozímu iPhonu 16e chyběla. Výrobce tak u současné generace vylepšil několik praktických vlastností, aniž by zvýšil základní zaváděcí cenu proti předchůdci.
Pokud Apple zachová podobnou cenovou politiku, může být iPhone 18e zajímavým modelem pro uživatele, kteří chtějí výkonný telefon s dlouhodobou softwarovou podporou a nepotřebují pokročilou fotosoustavu. Pro zákazníky, kteří kladou důraz na plynulost displeje nebo fotografickou univerzálnost, však mohou být omezení příliš výrazná.
Oficiální datum představení zatím není známé. iPhone 16e dorazil v únoru 2025 a iPhone 17e v březnu 2026, proto se jako pravděpodobný termín uvedení nástupce nabízí první čtvrtletí roku 2027. O definitivní podobě telefonu, jeho ceně a dostupnosti v České republice ale rozhodne až samotný Apple.
Zdroj:
NotebookCheck.net