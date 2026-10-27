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Pokémon Unite definitivně končí. Po pěti letech přijdou hráči o oblíbenou hru

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Bezplatná týmová hra Pokémon Unite po více než pěti letech končí. Společnost Pokémon oznámila datum vypnutí serverů i poslední aktualizaci. Hráči přijdou o možnost bojovat, část svého herního pokroku si však budou moci uchovat.
Pokémon Unite definitivně končí. Po pěti letech přijdou hráči o oblíbenou hru

Pokémon Unite definitivně končí. Po pěti letech přijdou hráči o oblíbenou hru

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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