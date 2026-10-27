Pokémon Unite definitivně končí. Po pěti letech přijdou hráči o oblíbenou hru

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Společnost
The Pokémon Company oznámila definitivní ukončení provozu hry Pokémon Unite, která od roku 2021 nabízela týmové souboje známých Pokémonů na konzoli Nintendo Switch a mobilních telefonech. Servery se vypnou 23. března 2027 v 1:00 středoevropského času. Po tomto termínu už nebude možné přihlásit se do hry ani odehrát jediný zápas. Vývojáři zatím konkrétní důvod ukončení provozu nezveřejnili.
Pokémon Unite vyšel 21. července 2021 na Nintendo Switch, přičemž 22. září téhož roku následovaly verze pro Android a iOS. Na rozdíl od klasických her série Pokémon se zaměřoval na týmové souboje pěti proti pěti. Hráči ovládali jednotlivé Pokémony, poráželi divoké protivníky, získávali zkušenosti a společně se snažili nasbírat více bodů než soupeřící tým. Herní princip tak připomínal tituly jako League of Legends, ovšem v jednodušším a přístupnějším provedení.
Právě bezplatná dostupnost a známé postavy představovaly jednu z hlavních předností hry. Její konec ovšem připomíná nepříjemnou vlastnost online titulů. Ani roky hraní nebo nakoupený obsah nezaručují, že se k samotné hře budou moci hráči jednou vrátit.
Poslední aktualizace nabídne předměty z minulosti
Prodej placené herní měny Aeos Gems skončil již 27. října 2026. Hráči mohou dříve zakoupené drahokamy nadále využívat, nové už ale nepořídí. Současně se zastavil prodej nových členství UNITE Club a automatické obnovování stávajících předplatných.
Dne 12. listopadu dorazí aktualizace s rozlučkovou událostí. Hráči budou prostřednictvím speciálních misí a přihlašovacích odměn získávat Unite Coins, které následně vymění za dříve dostupné předměty. Mezi nimi budou například licence umožňující hrát za jednotlivé Pokémony, kosmetické doplňky Holowear nebo oblečení pro trenéry.
Zajímavější novinkou je však funkce Library. Ta umožní uchovat vybrané herní záznamy a získaný obsah i po definitivním vypnutí serverů. Hráči si budou moci prohlížet odemčené
Pokémony, kosmetické předměty, dosažené úspěchy nebo výsledky turnajů. Součástí bude také přístup do tréninkové oblasti, kde si půjde prohlížet schopnosti Pokémonů.
Má to ovšem zásadní podmínku.
Potřebná data knihovny musí hráči stáhnout nejpozději před vypnutím serverů 23. března 2027. Pokud tento krok nestihnou, funkci už následně nezprovozní. Vývojáři rovněž upozorňují, že přenos těchto dat mezi zařízeními zpravidla nebude možný. Po ukončení služby navíc přestane fungovat zákaznická podpora knihovny. Co bude se zakoupeným obsahem?
Otázkou zůstává také osud peněz vložených do hry. Japonské oficiální oznámení potvrzuje plánované vrácení peněz za nevyužité drahokamy zakoupené za skutečné peníze. Bezplatně získaná měna ani bonusové drahokamy do této možnosti nespadají. Podrobnosti o postupu zveřejní provozovatel po ukončení služby. Případné regionální podmínky pro evropské hráče zatím nejsou v anglickém oznámení upřesněny.
Japonské pokyny zároveň upozorňují, aby hráči žádající o vrácení peněz před dokončením celého procesu neodinstalovali hru. Žádost totiž bude nutné podat prostřednictvím formuláře dostupného ve hře.
Pokémon Unite se ještě dočká poslední významné soutěžní události. Mezinárodní turnaj Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 vyvrcholí 20. a 21. března v Tokiu. Zúčastní se ho 32 týmů a celkový fond odměn dosáhne jednoho milionu amerických dolarů, včetně peněžních i dalších cen.
Pouhé dva dny po finále pak Pokémon Unite definitivně skončí. Hráčům zůstanou vybrané záznamy, získané předměty a vzpomínky na společné zápasy. Samotné souboje ovšem zmizí bez možnosti pokračovat offline. Právě to je největší rozdíl oproti klasickým hrám série Pokémon, ke kterým se jejich majitelé mohou vracet i dlouho po vydání.
Zdroj:
Polygon.com