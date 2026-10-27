Vypínáte světlo při každém odchodu z místnosti? Odborníci prozradili, kdy to opravdu má smysl

Odcházíte z pokoje zalít květiny na balkoně a ruka se na vteřinu zastaví u vypínače. Má smysl zhasínat, když budete za pár minut zpátky? Odpověď se za poslední roky posunula a hodně záleží na tom, jaké žárovky máte v lampách.
Kolik elektřiny stojí jedno rozsvícení
Tuhle otázku kdysi rozsoudil americký pořad Bořiči mýtů. Jeho tým měřil, jak dlouho by musel světelný zdroj svítit, aby spotřeboval tolik energie jako při samotném zapnutí. U klasické žárovky, halogenu i kompaktní úsporné zářivky vyšel zlomek vteřiny a LED se dostala na něco málo přes jednu vteřinu. Výrazně delší čas měla jen klasická zářivková trubice, u které šlo přibližně o 23 vteřin.
Výsledky měření Bořičů mýtů přehledně shrnuje následující tabulka:
Světelný zdroj Svícení odpovídající spotřebě jednoho zapnutí Klasická žárovka zlomek vteřiny Halogen zlomek vteřiny Kompaktní úsporná zářivka zlomek vteřiny LED něco málo přes jednu vteřinu Klasická zářivková trubice přibližně 23 vteřin
Americké ministerstvo energetiky odhadlo spotřebu při startu zářivky na ekvivalent několika sekund běžného provozu. Kdyby šlo jen o elektřinu, k úspoře by stačilo, aby zůstalo zhasnuto o něco déle než pár vteřin. Elektroměr si přitom započítá každou minutu, kdy v pokoji nikdo nesedí a světlo hoří dál.
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Zhasínat nemá cenu při odchodu na pár vteřin, třeba když jen skočíte pro brýle do předsíně a hned jste zpátky. Tak krátká tma na spotřebě nic nezmění a cvakání vypínačem tam a zpátky v rychlém sledu žárovce na životnosti nepřidá.
Bezpečnost má přednost před úsporou. Kde by se potmě dalo snadno zakopnout, třeba v bytě, kde v noci chodí starší člověk s horším zrakem, nebo na cestě od auta ke dveřím po pozdním návratu, nechte světlo raději rozsvícené. Hlídání vypínače tam může převzít čidlo pohybu, které světlo rozsvítí, jakmile někoho zachytí, a když se delší dobu nic neděje, zase ho zhasne. Hodí se i do prádelny, kůlny nebo garáže, kde světlo po rychlém odchodu snadno zůstane svítit až do rána.
Co radili odborníci už v době zářivek
Opatrnost s vypínačem si lidé přinesli z éry zářivek. Těm časté startování nesvědčilo a nová trubice nebo úsporná zářivka se nekupovala levně, takže je mnoho lidí radši nechávalo svítit.
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Časopis Scientific American se na to v roce 2008 zeptal Francise Rubinsteina z Lawrence Berkeley National Laboratory. Podle něj bylo rozumné zářivku vypnout pokaždé, když se člověk nechystal vrátit dřív než za pět minut. Na zhasínání trvala i Mary Beth Gotti, která vedla vzdělávací institut GE Lighting, a podle ní se zhasnutí vyplatí v drtivé většině situací.
Kolik zapnutí vydrží LED žárovka
LED mezitím z většiny domácností vytlačily zářivky i klasické žárovky. Dioda se rozsvítí v tu ránu, bez jakékoli prodlevy. U kvalitnějších kusů uvádějí výrobci v technických údajích desítky tisíc spínacích cyklů. Na obvyklý domácí provoz je to dostatečná rezerva.
Konec životnosti LED přichází obvykle postupně a světla během let ubývá, až si všimnete, že pokoj je tmavší než dřív. LED žárovku předčasně nejčastěji zradí napájecí obvod v jejím těle, kterému škodí horko. Riziko roste u stropních a nástěnných lamp, kde je žárovka zavřená pod sklem nebo plastem a teplo se kolem ní hromadí. Do takové lampy kupujte typ, u kterého obal uvádí, že snese provoz v uzavřeném svítidle.
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Při odchodu na delší dobu než pár vteřin tedy LED vypněte a o její životnost se nestarejte.
Kolik zhasínáním skutečně ušetříte
Vezměte si lustr nad jídelním stolem s pěti LED žárovkami po 7 W. Když každý večer tři hodiny svítí, přestože u stolu nikdo nesedí, spotřebuje za rok přes 38 kWh.
Pět LED žárovek po 7 W, které každý večer tři hodiny svítí nad prázdným stolem, spotřebuje za rok přes 38 kWh. Ilustrační foto.
Pokud v některé lampě ještě zůstala žárovka s wolframovým vláknem, vyměňte ji za LED, která stejné množství světla vydá při zlomku příkonu. A tam, kde světlo pravidelně zůstává svítit do prázdna, nechte vypínání na čidle pohybu.
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Zdroje: https://www.nkz.cz/praxe/okrasna-zahrada/led-zarovky-zhasinat-nebo-nechat-svitit, https://www.scientificamerican.com/article/turn-fluorescent-lights-off-when-you-leave-room/, https://tvujmagazin.cz/zajimavosti/setrime-energiemi-borici-mytu-testovali-vliv-zhasinani-svetel-na-spotrebu-elektriny/michal-cerny/, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/usetrete-s-led-zarovkami-174051, https://www.provident.cz/blog/spotreba-zarovek, https://www.marianne.cz/marianne-bydleni/poradna/zhasinat-nebo-nechat-svitit-u-led-zarovek-dela-spousta-lidi-zbytecne-stejnou-chybu-64444
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