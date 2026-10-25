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Broušení nožů nebylo nikdy snadnější: namočte je do slaného roztoku

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Dennívýzva
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Tupé nože jsou pohromou pro každého kuchaře. Nabrousit je můžeme pomocí speciálních brousků nebo brusného kamene. Věděli jste, že to je lepší nože před samotným broušením ponořit do solného roztoku? Jedná se o netradiční, ale efektivní metodu, která rozhodně stojí za vyzkoušení.
Kuchyňské nože 2

Kuchyňské nože 2

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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