Broušení nožů nebylo nikdy snadnější: namočte je do slaného roztoku

Broušení nožů nebylo nikdy snadnější: namočte je do slaného roztokuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kuchyňské nože 2
Článek byl publikován 25.10.2026 23:00
Pokojové rostliny dokážou zútulnit každý prostor. Aby vám vydržely co nejdéle v dobré kondici, je potřeba...
První prodejna MR.DIY otevírá nedočkavým zákazníkům konečně své dveře. Levných obchodů s širokou nabídkou...
Černý pepř používáme v kuchyni. Víte však, že celá pepřová zrna můžete využít i jinak? Stačí několik zrnek...
Na podzim sklízíme poslední zbytky letošní úrody, mezi něž patří i oblíbené dýně. Můžeme je rovnou...
úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
- Tajemství čistého sprchového koutu: Proč drhnutí octem zničí sklo a chlor plíseň pouze zamaskuje
- Levné brikety a dřevo mohou vyjít draho. Kominíci varují před zanášením komínů i rizikem požáru
- Chryzantémy v květináči: Jak je uchovat až do jara?
- Jak oživit starou kopanou studnu? Vyčistěte ji, opravte a vraťte vodě její původní využití