Vinícius sledoval El Clásico z gauče a Real vyhrál. Exhráč Barcelony vyslovil to, co si mnozí jen mysleli

Byla 87. minuta, Barcelona tlačila za vítězstvím a Real čekal na jedinou šanci. Přišla z rychlého protiútoku a Kylian Mbappé ji proměnil ve svůj druhý gól večera. Vinícius Júnior, který Real roky táhl právě v takových zápasech, u toho nebyl, protože si odpykával trest. Ještě ten večer zazněla ve studiu Movistar Plus Deportes věta, kterou si ve Španělsku mnozí mysleli už před zápasem. Bývalý záložník Barcelony Gerard López v pořadu La Casa del Fútbol řekl, že Real je bez Viníciuse „mnohem vyváženější“ a že „běhá víc a běhá lépe“. Podle nás to nebyla jen provokace člověka z druhého tábora. Ověřili jsme, co jeho tvrzení v číslech skutečně podpírá. A čísla ho podpírají víc, než by v Madridu chtěli slyšet.
Proč Vinícius chyběl
Vinícius nebyl zraněný. Chyběl kvůli červené kartě ze zápasu s Villarrealem. V 72. minutě nejdřív dal gól na 2:0, ten ale po zásahu VAR neplatil a rozhodčí Brazilce vyloučil za hrubé chování. Disciplinární orgány Španělské fotbalové federace (RFEF) mu následně uložily čtyřzápasový ligový trest, který tvoří dvě části:
- dva zápasy za tahání Nathana Saliby za vlasy, a to s míčem ve hře, ale mimo souboj o něj,
- dva zápasy za agresivní protesty vůči rozhodčímu.
Real se odvolal s tím, že kontakt s vlasy a čelenkou Saliby byl neúmyslný a trest přehnaný. Odvolací komise RFEF ale podle zprávy agentury EFE argumenty zamítla. Vinícius tak přišel o domácí zápas se Sevillou a o Clásico. Čekají ho ještě Racing Santander venku 1. listopadu a Valencie venku 7. listopadu. Pokud se nic nezmění, vrátí se do ligy o víkendu 21. a 22. listopadu proti Celtě Vigo. V Lize mistrů hrát může, trest se týká jen domácí soutěže.
Real bez míče, ale s plánem
Zápas 10. kola, který se hrál v neděli 25. října, Real nevyhrál dominancí. Spíš trpělivostí. Barcelona měla podle zápasových statistik 62 % držení míče a 18 střel, Madrid jen 38 % a deset pokusů. Hosté ale stříleli kvalitněji. Očekávané góly (xG) vyšly 2,0 pro Real proti 1,27 pro Barcelonu, pět madridských střel mířilo na branku.
Průběh zachycuje oficiální přehled na webu LaLiga. Mbappé otevřel skóre ve 41. minutě, Raphinha vyrovnal v 61. a o vítězi rozhodl brejk tři minuty před koncem. Prvnímu gólu předcházela akce Yana Diomandeho, který začínal na levém křídle, tedy na Viníciusově místě, a vydržel na hřišti až do 94. minuty.
López šel ještě dál a Diomandeho označil za nejlepšího hráče Realu v zápase. Tady je s hodnocením opatrnost na místě. Mbappé dal dva góly včetně vítězného a tvrdá data mluví pro něj. Lópezova poznámka ale nemířila na střelce. Mířila na strukturu. Diomande dřel dozadu, držel levou stranu a Real působil kompaktněji, než jsme u něj v této sezoně zvyklí. Běžecká data z utkání oficiálně zveřejněna nebyla, takže „běhá víc“ zůstává expertním dojmem. Obraz zápasu mu ale neodporuje: nízký blok, rychlé přechody a minimum chaosu ve vlastní obraně.
Co říkají čísla: s Viníciusem a bez něj
Spočítali jsme ligovou bilanci Realu po deseti kolech. Vinícius odehrál prvních osm zápasů, další dva vynechal kvůli trestu.
|
|Zápasy
|Bilance (V-R-P)
|Skóre
|Body na zápas
|S Viníciusem
|8
|6-0-2
|19:8
|2,25
|Bez Viníciuse
|2
|2-0-0
|6:2
|3,00
Bez Brazilce Real nejprve rozdrtil Sevillu 4:1. Góly dali Arda Güler, dvakrát Mbappé a Diomande, který znovu začínal vlevo. Pak přišla výhra v Barceloně. Dva zápasy jsou samozřejmě malý vzorek a nikdo soudný z nich nebude vyvozovat, že Vinícius je pro Real přítěž. Obě porážky s ním v sestavě ale ukazují, že ani s ním tým neletěl.
Vinícius má v sezoně 2026/27 podle profilu na webu Realu Madrid 11 zápasů v lize a Lize mistrů, jeden gól a tři asistence. V La Lize je to osm startů, 585 minut, 18 střel a jediná trefa. Španělská média před Clásicem počítala 53 dní bez gólu od 26. srpna a mluvila o ztracené přesnosti a jiskře i o horší úspěšnosti driblinku ve srovnání s Diomandem. Pro hráče jeho kalibru je to krize, ne výkyv.
Je tu i taktický rozměr. El País už v srpnu, když Vinícius prodlužoval smlouvu, upozorňoval, že jeho souhra s Mbappém dlouhodobě nefunguje ideálně a zatěžuje defenzivní rovnováhu týmu. López tedy nepřišel s ničím novým. Jen to řekl v nejcitlivější chvíli.
Mourinho: Nedotknutelný je jen znak
Debata nezačala Lópezem. Už před Clásicem se ve Španělsku řešilo, zda je Viníciusova absence pro Barcelonu opravdu výhra. Cadena SER tehdy citovala postřeh, že někteří fanoušci Barcelony ji brali jako špatnou zprávu, protože Real bez něj může být nebezpečnější.
José Mourinho na otázku, zda Viníciusovo místo ohrožuje Diomande, odpověděl v týdnu před Clásicem podle agentury AFP jasně: nikdo není nedotknutelný, nedotknutelný je jen znak Realu. Po zápase s Lipskem v Lize mistrů, kde Vinícius šel ze hřiště v 70. minutě, ho ale veřejně podržel. Střídání podle něj nebylo trestem a s výkonem byl spokojený, protože Brazilec měl velkou odpovědnost za defenzivní rovnováhu. Hned však dodal, že od Viníciuse se vždy čeká víc.
To je typický Mourinho. Hráče neshodí, ale nedá mu bianko šek. A v kabině, kde od srpna sedí Diomande se smlouvou do roku 2033, za kterého Real zaplatil Lipsku, má taková věta váhu.
Sám Vinícius na Lópeze přímo nereagoval. Podle Marcy po výhře přidal na Instagram symbol 15 triumfů Realu v Lize mistrů, což část barcelonského prostředí vnímala jako rýpnutí. Ke kritice své formy se nevyjádřil.
Co je ve hře
Výhra v Clásicu stáhla Real na tři body za vedoucí Barcelonu. Tabulka po 10. kole:
- Barcelona 27 bodů (skóre 40:11)
- Atlético Madrid 25 bodů (20:8)
- Real Madrid 24 bodů (25:10)
- Betis 20 bodů
Sázkové kanceláře po zápase dál věřily Barceloně. Kurz na její titul se pohyboval kolem 1,29, na Real kolem 5,0 a na Atlético zhruba 21,0. Kurzy se ale mění s každým kolem. Soutěž se po neděli proměnila ve skutečný závod a Real v něm bude ještě dva zápasy bez Viníciuse. Pokud Diomande odehraje proti Racingu a Valencii podobně, Mourinho bude mít v listopadu příjemný problém. Viníciusův návrat by pak nebyl automatický. Musel by si místo vybojovat.
Čeští diváci mohou La Ligu sledovat na kanálech Nova Sport, Clásico běželo na Nova Sport 4. Program jednotlivých zápasů doporučujeme ověřit u svého operátora.
Vinícius má smlouvu do roku 2032, plat jen o málo nižší než Mbappé a kariéru, za kterou se nemusí stydět. V Madridu ale nikdy nestačilo to, co hráč dokázal včera. Dva zápasy bez něj ukázaly Mourinhovi tým, který ví, kdo běží dozadu, a takový obraz se z trenérovy hlavy jen tak nevymaže.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle