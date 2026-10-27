Magnet není vstupenka na každou plotýnku. U indukce rozhoduje i velikost dna

Magnet na dně drží, ale indukční deska kastrůlek neohřívá. Samotný magnetický materiál totiž nestačí pro každou varnou zónu. Rozhoduje také velikost skutečně magnetické plochy a minimální průměr uvedený v návodu desky.
Postavíte na indukci malý rendlík na omáčku, nastavíte výkon a místo ohřevu bliká displej. Magnetická zkouška přitom dopadla dobře. Než začnete hledat servis, stojí za kontrolu dvojice, kterou právě používáte: konkrétní nádoba a konkrétní zóna. Vhodnost pro indukci ještě není vstupenka na každou plotýnku.
Magnet prověří materiál, ne celou kombinaci s deskou
AEG uvádí přitažlivost magnetu jako jednu ze zkoušek vhodnosti nádobí. Ve stejném doporučení ale dodává, že nádoba musí mít určitý minimální průměr. Ten se mění podle varné zóny a modelu spotřebiče. Dvě rady si tedy neodporují: magnet pomáhá poznat materiál, návod určuje potřebné rozměry.
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Navíc nemusí být magnetické celé dno.
Siemens vysvětluje, že menší feromagnetická plocha může vést ke slabému ohřevu nebo k nerozpoznání nádoby. Když magnet přiložíte jen doprostřed a spokojeně ho odložíte, o rozsahu této plochy zatím mnoho nevíte.
Na studené nádobě proto vyzkoušejte přitažlivost na více místech dna. Je to orientační kontrola, nikoli přesné měření ani záruka funkce. Sledujte také označení výrobce nádobí. Velký horní okraj hrnce sám neříká, jak široká je jeho spodní magnetická část.
Malý hrnec může zóna odmítnout, jindy jen hůř hřeje
Návod Gorenje pro modely GEH6432BSCWF a GEH8432BSCWF výslovně připouští, že výrazně menší hrnec nemusí zóna rozpoznat. Doporučuje nádobu vystředit a při nerozpoznání vyzkoušet menší zónu. Připomíná také, že rozměr uváděný u nádobí obvykle označuje horní okraj nebo poklici, které bývají větší než dno. Minimální průměr nádobí hledejte v návodu svého modelu. Rozměr poklice ani horního okraje hrnce nemusí odpovídat jeho dnu. Raimond Spekking / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
AEG popisuje i další možnost: nádoba pod minimálním průměrem může přijímat jen část výkonu a vaření je méně účinné. Z těchto podkladů plyne praktické rozlišení. Blikání a chybějící ohřev řešte jako problém rozpoznání podle návodu. Pokud nádoba hřeje, ale pomalu, samotná rychlost ještě neprozradí příčinu. Není správné slíbit, že každá malá nádoba buď vždy pojede, nebo vždy zůstane studená.
Jinou situací je pokles výkonu až po zapnutí vedlejší plotýnky. Ten rozebíráme v článku o
sdílení výkonu a režimu PowerBoost. Při hledání potíží s jedním kastrůlkem proto nechte ostatní zóny vypnuté.
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Začněte u vychladlé nádoby a čisté, suché desky. Prohlédněte dno a ověřte, že je rovné. Pokud se pánev kývá, souvislosti najdete také v textu o
deformaci dna při prudkém ochlazení nádobí. Následující postup je orientační domácí porovnání, nikoli servisní diagnostika. Najděte přesný model desky a v jeho návodu minimální průměr nádoby pro jednotlivé zóny. Nespoléhejte na číslo převzaté od jiné desky. Porovnejte požadavek se skutečným dnem kastrůlku, ne s poklicí. Ověřte i rozsah magnetické plochy. Postavte nádobu doprostřed vhodné zóny. Je-li podle návodu možné použít menší zónu, vyzkoušejte ji. Při zkoušce ohřevu dejte do nádoby vodu a dohlížejte na ni. Hrnec při této kontrole nikdy nerozpalujte prázdný; výrobci před ohřevem naprázdno varují. Na původní zóně podle návodu vyzkoušejte jiný vhodný hrnec, který na ní běžně funguje. Také tentokrát s vodou a samostatně.
Když známý hrnec na původní zóně funguje a malý kastrůlek začne hřát na vhodné menší zóně, máte užitečné vodítko k nesouladu velikostí. Když nefunguje ani známá nádoba, pokračujte podle chybového hlášení a návodu. Pro servis si připravte model desky, označení zóny a výsledek obou pokusů. Takový popis řekne víc než samotné „magnet přece drží“.
Přesné označení modelu pomůže najít správný návod i připravit dotaz pro servis. K němu přidejte označení zóny a výsledek porovnání nádob. Raimond Spekking / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Fotografie přenosného vařiče ProfiCook a jeho výrobního štítku: © Raimond Spekking /
CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons). Zdroje: vařič a výrobní štítek. Snímek vařiče byl zmenšen bez ořezu.