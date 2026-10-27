Na tohle Rusko jen kouká. Francie chystá jadernou letadlovou loď, která bude téměř dvakrát větší než ta dnešní

Systém, kterému se říká CATOBAR, znamená, že letadla z paluby vystřeluje katapult a při přistání je zastaví záchytná lana. Charles de Gaulle ho kombinuje s jaderným pohonem, a tím se v současné flotile řadí výhradně vedle amerických lodí. Ostatní státy s letadlovými loděmi, v západní Evropě třeba Velká Británie, Itálie a Španělsko, mají konvenční pohon a letouny z jejich palub startují přes skokanský můstek. Jedinou výjimkou s katapulty je čínská loď, která se teprve staví a do aktivní služby zatím nevstoupila.
Kdy musí nástupce Charlese de Gaulla poprvé na moře
Program nové lodi nese označení PA-NG. Podle Wikipedie má být nová letadlová loď v provozu do roku 2038, kdy skončí životnost Charlese de Gaulla. Francie tak nemá možnost odklad vstřebat prodloužením služby staré lodi.
Zkoušky na moři musí začít už v roce 2035. Tři roky mezi prvním vyplutím a koncem služby předchůdce jsou u lodi, která nemá předlohu a před zařazením do výzbroje musí projít náročnými testy, těsná rezerva. Stavba letadlové lodi navíc spolkne obrovské peníze i čas, a každé zdržení se proto propíše přímo do harmonogramu.
Generální ředitelství pro vyzbrojování francouzského ministerstva obrany už objednalo vývoj nového typu jaderného pohonu a kotelny, tedy nejkritičtější části celé lodi. Stavět ji bude francouzská společnost Naval Group.
Výtlakem se nová loď přiblíží americkým obrům
Oficiálních parametrů je zatím málo. Francouzský web Mer et Marine uvádí, že výtlak nové lodi by se mohl blížit 80 000 tunám. Charles de Gaulle má 42 500 tun, takže nástupce by byl téměř dvakrát větší a přibral by zhruba 37 500 tun.
Americké letadlové lodě mají výtlak přibližně 100 000 tun. Francie tedy zůstane o stupeň níž, odstup se ale výrazně zkrátí: dnes dělí Charlese de Gaulla od amerických lodí zhruba 57 500 tun, nová loď by za nimi zaostávala asi o 20 000 tun.
Čím se loď ubrání a které letouny z ní vzlétnou
Dá se čekat silná protivzdušná obrana, nejspíš postavená na střelách Aster 15 a Aster 30. Podobnou výzbroj nese i Charles de Gaulle, takže by šlo o pokračování osvědčené sestavy.
Mnohem méně jasno je v tom, jaké letouny budou z paluby operovat. V počátcích to budou zřejmě stroje Dassault Rafale, co přijde po nich, zatím známo není. Pro loď, jejíž hlavní zbraní jsou letadla, je nejasné složení palubního letectva největší otevřenou otázkou celého programu.
Ruský Admiral Kuzněcov je riskantní pouštět na moře
Rusko má jedinou letadlovou loď, Admiral Kuzněcov. Je v tak žalostném stavu, že je nebezpečné s ní vůbec vyplout. Proti francouzskému plánu tak Moskva nemá co postavit, ani pokud jde o současnou loď, ani pokud jde o nástupce.
Čína přitom staví velmi dobré letadlové lodě, její plavidlo s katapulty ale do služby ještě nevstoupilo. Rusko se na stavbu nové letadlové lodi podle všeho zatím nechystá.