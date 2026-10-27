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Vypínat na noc topení, nebo ho nechat běžet? Takto v roce 2026 za teplo ušetříte nejvíc

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Večer otočit hlavice radiátorů na nulu a ráno je zase pustit naplno. Tenhle rituál dodržuje spousta domácností v...
Vypínat na noc topení, nebo ho nechat běžet? Takto v roce 2026 za teplo ušetříte nejvíc

Vypínat na noc topení, nebo ho nechat běžet? Takto v roce 2026 za teplo ušetříte nejvíc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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