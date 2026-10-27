Vypínat na noc topení, nebo ho nechat běžet? Takto v roce 2026 za teplo ušetříte nejvíc

Večer otočit hlavice radiátorů na nulu a ráno je zase pustit naplno. Tenhle rituál dodržuje spousta domácností v přesvědčení, že tím šetří. Letos na podzim, kdy se topná sezóna naplno rozjela, je ta otázka zase aktuální. Odpověď přitom závisí hlavně na tom, čím doma topíte a v jakém domě bydlíte. U některých systémů totiž noční šetření skončí vyšším účtem.
Proč pomáhá každý stupeň dolů
Teplo uniká stěnami, okny i střechou tím rychleji, čím větší je rozdíl mezi teplotou v bytě a venku. Stažení termostatu o jediný stupeň sníží spotřebu energie na vytápění zhruba o 6 %.
Úplné vypnutí má ale své mouchy. Přes noc prochladne byt i se zdmi a ráno trvá dlouho, než je doma zase útulně. U některých druhů topení se navíc ranní zátop pořádně prodraží. Odborníci proto většinou radí topení na noc jen přitlumit a nechat ho v chodu.
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Největší opatrnost se vyplatí u tepelného čerpadla. Nejlevněji topí, když do soustavy posílá vodu ohřátou jen na nízkou teplotu a jede v ustáleném režimu. Ranní dohánění vychladlého domu ho nutí pouštět do topení teplejší vodu, takže z každé kilowatthodiny elektřiny vyrobí méně tepla. Pokud kompresor zátop sám nezvládne, regulace přidá přímotopnou spirálu, která teplo výrazně prodraží.
Konkrétní čísla přinesl už v roce 2013 výpočet odborníka firmy AHI Carrier, která tepelnou techniku sama dodává, publikovaný na portálu TZB-info. Porovnával stálé a přerušované topení ve dvou modelových domech, jednom s podlahovým topením a druhém s radiátory. Přerušovaný provoz snížil potřebu tepla jen o 1,7 až 4,4 %, odběr elektřiny se ale zvedl o 14 až 102 %.
Majitelům čerpadla se tak víc vyplatí vyrovnaný provoz po celý den. Pokud chtějí v noci přesto ubrat, pak jen málo a po poradě s instalační firmou.
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Citlivě reaguje i podlahové topení. Podlaha v sobě drží velké množství tepla, takže po vypnutí vychládá celé hodiny a ráno ji čeká dlouhé nahřívání s vysokou spotřebou. V dobře zateplených domech proto noční vypnutí skoro nic neušetří a celkový účet se může i zvýšit.
Rozumnější je ubrat jí na noc pár stupňů. Nastavení je dobré měnit po malých krocích, protože se každá změna v místnosti projeví až s velkým zpožděním.
Klasické radiátory snesou noční útlum nejlépe
Nejvíc prostoru pro noční šetření nabízí běžné topení s radiátory, jak ukazuje výpočet, který v roce 2023 zveřejnili odborníci Fakulty stavební VUT v Brně. Simulovali v něm čtyřpodlažní dům z plných cihel, postavený v první polovině padesátých let a ponechaný bez zateplení. Při útlumu od 22 do 6 hodin, kdy regulace hlídala v bytech aspoň 18 °C, klesla roční potřeba tepla zhruba o 8 %.
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Úplné vypnutí ušetřilo v tomtéž domě tepla ještě víc, byty při něm ale citelně prochladly. Ve variantě, kdy zdroj tepla stál čtrnáct hodin denně (osm v noci a šest přes den), spadla v nejmrazivějších dnech teplota v bytech až ke 7 °C. Pro nezateplený dům tak studie jako vhodnou označila jen variantu, která minimální teplotu hlídá. Po zateplení se dům choval jinak a pod přípustnou teplotu nevychladl ani při dlouhém vypnutí.
Obecně přináší útlum nejvíc ve starých a hůř izolovaných budovách a v lehkých stavbách, které rychle vychladnou, ale dají se také rychle vytopit. Hlavice radiátorů stačí otočit níž s předstihem, zhruba hodinu před ulehnutím, protože teplá voda v tělesech ještě nějakou dobu hřeje.
Doporučení pro jednotlivé způsoby vytápění shrnuje následující tabulka:
Způsob vytápění Co dělat na noc Co hrozí při vypnutí nebo hlubokém útlumu Tepelné čerpadlo topit vyrovnaně, v noci ubrat jen málo nižší účinnost při ranním zátopu, zapnutí drahé přímotopné spirály Podlahové topení ubrat pár stupňů, nastavení měnit pozvolna dlouhé a drahé nahřívání, v zateplených domech i vyšší účet Radiátory ztlumit s hlídanou minimální teplotou, hlavice stáhnout asi hodinu před ulehnutím v nezatepleném domě prochladnutí bytů až ke 7 °C Kolik stupňů nechat přes noc v ložnici Přečtěte si také: Žádná výměna žárovek za LED: udělejte s lampami tohle
V chladnějším pokoji se lépe spí, v ložnici proto klidně postačí 17 až 19 °C. Hlubší propad se ale nedoporučuje, protože na prochladlých stěnách se začne srážet vlhkost a hrozí plíseň.
Pro klidný spánek stačí v ložnici 17 až 19 °C, hlubší pokles teploty ale zvyšuje riziko plísní. Ilustrační foto. Zdroj: Ivan S / Pexels.
Večerní otáčení hlavic odpadne, když noční útlum obstará programovatelný termostat nebo chytré hlavice. Teplotu samy sníží a ráno ji začnou zvedat ještě před budíkem.
Zdroje: https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/24861-vliv-nocniho-utlumu-vytapeni-na-rocni-potrebu-tepla-v-bytovem-dome, https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/9598-prerusovane-vytapeni-tepelnym-cerpadlem-ano-ci-ne, https://www.bosch-homecomfort.com/cz/cs/rodinne-domy-a-byty/rady-a-informace/chytre-vytapeni-a-vetrani/, https://energozrouti.cz/clanek/na-jakou-teplotu-nastavit-podlahove-topeni-v-noci, https://www.spp.cz/magazin/vyplati-se-vypinani-topeni-na-noc-nebo-pri-odchodu-z-domu, https://www.novinky.cz/clanek/finance-co-v-zime-pomuze-srazit-ucty-za-vytapeni-40404917, https://zpravy.tiscali.cz/nechavate-topit-nizko-cely-den-aby-se-byt-nemusel-znovu-vytapet-mytus-rikaji-energetici-789445
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