Japonci si postavili vlastní CAESAR a nikomu ho neprodají. Kolová houfnice Type 19 střílí až na 40 kilometrů

Základem nové zbraně je pásová houfnice Type 99, kterou japonské pozemní síly už mají ve výzbroji. Armáda ale potřebovala dělo s mnohem větší pohyblivostí, a tak konstruktéři vzali hlaveň z pásového stroje a posadili ji na podvozek nákladního automobilu. Výsledná Type 19 postupně nahrazuje taženou houfnici FH-70 a podle serveru WeaponSystems ji překonává dostřelem, přesností i schopností zapojit se do digitální sítě velení.
Japonská hlaveň zaostává za francouzskou o pouhé dva kilometry
Hlaveň dodaly firmy Japan Steel Works a Mitsubishi Heavy Industries a převzaly ji z Type 99. Má ráži 155 milimetrů a délku 52 ráží, což je podle webu ArmyRecognition běžný standard moderních západních houfnic. Type 19 díky tomu může střílet obyčejnou západní municí.
S tímto střelivem dosáhne na 40 kilometrů. Francouzský CAESAR, který pořizuje i česká armáda, má dostřel 42 kilometrů. Rozdíl dělá necelých pět procent, takže v dostřelu japonská houfnice srovnání s francouzskou obstojí bez ostudy.
Do stejné kategorie kolových houfnic patří i ukrajinská 2S22 Bohdana, která se už v praxi osvědčila. Spolu s CAESARem jde o zbraně, ke kterým má Type 19 svým pojetím nejblíž.
Proč japonské dělostřelectvo přesedlalo z pásů na kola
Houfnice jezdí na nákladním vozidle HX s pohonem všech osmi kol, které Japonsko vyrábí v licenci od Rheinmetall MAN Military Vehicles. Vozidlo zrychlí až na 88 km/h a jeho dojezd se pohybuje kolem 800 kilometrů.
Taková mobilita je v terénu japonských ostrovů výhodou proti pásovému podvozku. Dělo se rychleji přesouvá mezi palebnými postaveními a na delší vzdálenosti nepotřebuje přepravník.
Na zádi vozidla je rýč, který se před střelbou zaboří do země a celý systém stabilizuje. Obsluha tak může začít pálit bez složité manipulace a přípravy.
Obsluha při palbě stojí venku, kabina ji chrání jen na přesunu
Houfnice je napojená na systém velení a řízení palby, do kterého posílají údaje o cílech dělostřelečtí pozorovatelé. Nabíjení je poloautomatické, takže obsluha musí při střelbě pracovat venku u zbraně.
Kabina vojáky chrání proti střelbě z ručních zbraní, platí to ovšem jen během přesunu. Ochrana obsluhy končí přesně ve chvíli, kdy začne palba, a to je na jinak moderní zbrani slabé místo.
Kadence dosahuje 6 ran za minutu. Při setrvalé palbě se hlaveň zahřívá a tempo střelby proto o něco klesne. Houfnice bude sloužit výhradně japonské armádě, protože Japonsko své zbraně tradičně nevyváží.