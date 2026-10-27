Canelo dorazil do Rijádu navzdory americkému varování před cestou. Jeden zápas na kartě už byl zrušen kvůli bezpečnosti

Zpráva o příletu vypadá jako každá jiná před velkým zápasem: hala, kamery, otázka na formu, úsměv. Jenže mezinárodní letiště Krále Chálida v Rijádu bylo necelé tři týdny předtím terčem útoku, při kterém podle agentury AP a saúdských civilních leteckých úřadů zemřelo 12 lidí a přes 300 jich bylo zraněno. Americké ministerstvo zahraničí drží zemi na stupni 3: zvažte cestu a mluví o dronech a raketách. Canelo Álvarez v Rijádu je, jeden titulový zápas z karty naopak mizí. Redakce MMAmag si otevřela obě cestovní varování i původní oznámení celé akce a porovnala data.
Přistál v Rijádu a mluvil jen o tom, jak se cítí
Canelo Álvarez, 36letý mexický boxer v super střední váze s bilancí 63-3-2 a 39 knockouty, dorazil do Rijádu 26. října 2026. Agentuře Reuters po příletu řekl: „Cítím se skvěle. Nemůžu se dočkat, až vstoupím do ringu.“ K dlouhé pauze dodal: „Myslím, že moje tělo takový odpočinek potřebovalo a teď mám pocit, jako bych nebojoval 10 let.“ V citacích, které Reuters po jeho příletu zveřejnila, bezpečnostní situaci nekomentoval.
Soupeřem je Christian Mbilli, 31letý šampion Světové boxerské rady (WBC) v super střední váze s bilancí 29-0-1 a 24 knockouty, který plný titul převzal poté, co Terence Crawford ukončil kariéru. Zápas je naplánovaný na 31. října 2026 v hale The Venue v Rijádu jako část saúdské série Riyadh Season. 3 dny předtím, než Álvarez přistál, aktualizoval Washington dokument, který o stejném městě mluví úplně jiným jazykem.
Co stojí v dokumentu, který Washington vydal tři dny před jeho příletem
V cestovním varování, které americké ministerstvo zahraničí vydalo 23. října 2026, redakce MMAmag našla stupeň 3 a větu: „Zvažte cestu do Saúdské Arábie kvůli riziku útoků drony a raketami na americké zájmy Íránem a Íránem podporovanými Húsii, ozbrojenému konfliktu, terorismu, zákazům opustit zemi a místním zákonům týkajícím se aktivit na sociálních sítích.“ Mezi vyjmenovanými cíli stojí letiště, dopravní uzly, hotely, zábavní podniky a velká shromáždění. Dokument navíc uvádí, že američtí vládní zaměstnanci potřebují zvláštní povolení k použití jakéhokoli saúdského letiště a že zaměstnanci, jejichž přítomnost není nezbytná, a jejich rodiny mají zemi opustit.
Není to jen americký pohled. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie včetně tranzitů na letištích; varování aktualizovalo 24. října 2026 a k 27. říjnu 2026 platilo dál.
|Datum
|Událost
|Dní do zápasu
|10. 10. 2026
|Útok na letiště Krále Chálida v Rijádu
|21
|23. 10. 2026
|Aktualizace cestovního varování USA
|8
|26. 10. 2026
|Álvarezův přílet do Rijádu
|5
|31. 10. 2026
|Plánovaný zápas Álvarez – Mbilli
|0
Odstupy mezi těmito čtyřmi daty si redakce MMAmag dopočítala z kalendářních údajů v obou varováních a ve zprávách Saudi Press Agency. Že nejde jen o papír, ukázala samotná karta.
Z desetizápasové karty je o jeden titulový duel míň
V oznámení, které saúdská státní agentura Saudi Press Agency zveřejnila 9. října 2026, redakce MMAmag napočítala 10 zápasů; mezi nimi souboj Lindolfa Delgada s Arturem Biyarslanovem o uprázdněný titul Mezinárodní boxerské federace (IBF) v super lehké váze. V aktuálním přehledu, který agentura vydala 26. října 2026, už tento zápas není.
Podle reportů Sportsnetu a Yahoo Sports je zápas pravděpodobně mimo program a očekává se jeho zrušení kvůli bezpečnostním obavám. Biyarslanov v Rijádu je, Delgado podle trenéra Samuela Décarie-Droleta nedorazil. Oficiální samostatné oznámení organizátora o zrušení chybí.
Změnám se nevyhnul ani jiný saúdský sport. Tenisový Six Kings Slam má podle agentury Saudi Press Agency nový termín v prosinci 2026, golfový PIF Saudi International odložil Asian Tour s odkazem na organizační a logistické potíže a zápas Al-Nassru v asijské Lize mistrů odložila kontinentální federace.
Pět dní do zvonce
K 27. říjnu 2026 hlavní zápas na programu dál je. Saudi Press Agency ho ve zprávě z 26. října 2026 znovu uvádí na 31. října 2026 a Reuters píše, že akce pokračuje navzdory odloženým sportovním událostem v zemi. Ve zprávách agentury ani v materiálech WBC se přitom o bezpečnostních opatřeních kolem akce nic neobjevuje. Zápas se přitom odkládal už jednou: z 12. září 2026 kvůli osobním záležitostem, které zdržely Álvarezův kemp. Jedna věc na celém příběhu ale nestojí na varováních ani na kartě.
Kdo si může dovolit do Rijádu nepřiletět
KOMENTÁŘ Riziko se v tomhle byznysu rozděluje nerovnoměrně. Hvězda hlavního zápasu letí, protože kolem ní stojí celá akce. Boxer z předkola, který má odzápasit o pás, zůstane doma a jeho titulový zápas zmizí z přehledu bez jediné oficiální věty. Rozdíl mezi obojím není odvaha. Je to vyjednávací pozice.
Proto je nejcennějším údajem celého týdne ten, který se těžko shání: co organizátor udělal pro bezpečnost lidí, které do Rijádu pozval. Zatímco úřady dvou států mluví o dronech a raketách, z haly je slyšet jen to, že se někdo cítí skvěle a nemůže se dočkat ringu. 31. října 2026 se ukáže, kolik zápasů z 10 slíbených opravdu zazvoní.
ZDROJE: Reuters v přetisku WDEZ (25. 10. 2026, datováno 26. 10. 2026); Saudi Press Agency (9. 10. 2026 a 26. 10. 2026); U.S. Department of State, Saudi Arabia Travel Advisory (23. 10. 2026); MZV ČR, varování před cestami do Saúdské Arábie (publikováno 13. 10. 2026, aktualizováno 24. 10. 2026); AP (útok na letiště); The Ring (29. 9. 2026); WBC; Sportsnet / Canadian Press (26. 10. 2026); Yahoo Sports / Uncrowned (26. 10. 2026); Asian Tour (15. 10. 2026).
METODIKA: Redakce MMAmag pracovala s cestovním varováním amerického ministerstva zahraničí z 23. října 2026, s varováním MZV ČR ve znění k 24. říjnu 2026, s oznámením karty od Saudi Press Agency z 9. října 2026 a s její zprávou z 26. října 2026, kterou porovnala s původním seznamem zápasů. Álvarezovy výroky pocházejí z textu agentury Reuters dostupného v přetisku stanice WDEZ a jsou přeloženy z angličtiny; původní video ani úplný přepis rozhovoru se dohledat nepodařilo. Do výpočtu vstoupila čtyři data: 10. 10., 23. 10., 26. 10. a 31. 10. 2026, odečtená od dne zápasu; jde o prostý kalendářní rozdíl ve dnech, ne o odpočet hodin. Údaj 12 mrtvých a přes 300 zraněných přebírá redakce od AP k datu zprávy, nejde o konečnou bilanci. Článek popisuje stav k 27. říjnu 2026, nezahrnuje sportovní rozbor zápasu a otevřená zůstala otázka, jaká bezpečnostní opatření organizátor přijal a zda a kdy oficiálně potvrdí zrušení duelu Delgado – Biyarslanov.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek