Indie postavila soupeře ruského Iskanderu-M: raketa Pralay mění kurz za letu a unese hlavici vážící až tunu

Vývoj rakety Pralay začal podle Wikipedie zhruba v roce 2015. Zadání bylo od počátku náročné: přesná raketa krátkého doletu, která dokáže proniknout i moderní protivzdušnou obranou. Dnes jde o nejmodernější zbraň této kategorie v indickém arzenálu. Indickým konstruktérům se přitom připisuje, že se při vývoji mohli v lecčem inspirovat, což zdroje uvádějí spíš jako pravděpodobnost než jako doložený fakt.
Proč obrana těžko spočítá, kam Pralay nakonec dopadne
Pralay letí po balistické křivce jako každá podobná raketa. Její návratová část ale umí během letu změnit směr, a proto se jí říká kvazibalistická. Pro protivzdušnou obranu to znamená, že dráhu nemůže jednoduše dopočítat z místa startu a rychlosti, a sestřelit takovou raketu je výrazně těžší.
Druhou obranou je způsob odpalu. Pralay startuje z mobilního odpalovacího zařízení, které se dá přesouvat, takže protivník ho hledá a ničí obtížněji než pevné stanoviště.
Web EurAsianTimes staví indickou raketu na roveň ruskému systému 9K720 Iskander-M. Opírá se přitom o shodu ve dvou bodech: oba systémy mají krátký dolet a oba umějí za letu měnit kurz. Pro srovnání koncepce to stačí. Tvrzení o rovnocenných schopnostech ale stojí na jediném zdroji a bez známých údajů o navádění se nedá ověřit.
Exportní Pralay má dolet useknutý na 300 kilometrů
Základní parametry se mezi zdroji liší. Deník The Hindu uvádí dolet 350 až 500 km a hlavici o hmotnosti 500 až 1000 kg. Obě rozpětí spolu nejspíš souvisejí: těžší hlavice znamená méně paliva, a tedy kratší let. Tunová nálož by tak odpovídala spodní hranici doletu, půltunová té horní.
Vývozní verze podle webu ArmyRecognition nese hlavici o hmotnosti 500 kg a doletí na 300 km. S nejlehčí hlavicí, se kterou by podle indické logiky měla letět nejdál, tak exportní raketa ztrácí oproti maximu 200 km a zůstává o 50 km pod nejkratším doletem domácí verze. Hmotností nálože se taková ztráta vysvětlit nedá, jde o záměrné omezení výkonu pro zahraniční zákazníky.
Mezi možnými kupci zmiňuje ArmyRecognition Arménii, která by mohla být první zemí s indickým Pralayem ve výzbroji.
Jak se Pralay trefí na deset metrů, zůstává veřejně neznámé
Přesnost se udává kolem 10 m. U hlavice, která váží nejméně 500 kg, z toho plyne vysoká pravděpodobnost zničení cíle, a právě kombinace přesnosti s takovou náloží je nejsilnějším údajem, který o raketě veřejně koluje.
Čím Pralay tuto přesnost zajišťuje, Indie nezveřejnila. Předpokládá se inerciální navádění, nejspíš doplněné satelitním systémem typu GPS a možná ještě dalším zdrojem dat. Otevřená zůstává i otázka jaderné hlavice, protože veřejně dostupné zdroje tuto možnost vůbec neuvádějí.
Na zbrojní výstavě Defexpo 2022 stála raketa odsunutá v rohu expozice. Redakce časopisu Vayu Aerospace Review tehdy napsala, že se ji fotografovalo jen velmi obtížně a že snímky její skutečnou velikost nezachytí.