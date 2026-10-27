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Indie postavila soupeře ruského Iskanderu-M: raketa Pralay mění kurz za letu a unese hlavici vážící až tunu

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Indie už pro moderní rakety nemusí chodit do Ruska, na kterém v této oblasti dlouho závisela. Její nejnovější zbraň krátkého doletu se může stát vývozním artiklem a podle odborného webu o ni stojí Arménie.
Indie postavila soupeře ruského Iskanderu-M: raketa Pralay mění kurz za letu a unese hlavici vážící až tunu

Indie postavila soupeře ruského Iskanderu-M: raketa Pralay mění kurz za letu a unese hlavici vážící až tunu

Zdroj: Foto: InSameer - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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