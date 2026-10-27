Turecko předběhlo svět: stealth dron Anka-3 ovládali přímo z letadla. Létající křídlo zrychlí na 830 km/h

Zprávu o testu přinesl web ArmyRecognition. Turecký dron TAI Anka-3 při něm řídili přímo z paluby letadla, a Turecko je tak zjevně první zemí, kde takový stroj poslouchá bojový letoun. Anka-3 patří do kategorie takzvaných loajálních wingmanů, tedy bezpilotních strojů, které létají do akce spolu s letounem s posádkou. Pro Turecko je to další položka v řadě. Během několika let tam vyrostla výroba vojenských dronů, která zemi v tomto oboru zařadila mezi světové velmoci.
Proč vadí, když operátor sedí stovky kilometrů od boje
Současné vojenské drony obvykle ovládá operátor z pozemního stanoviště. U stroje, který letí jako doprovod bojového letounu, to znamená, že o jeho chování rozhoduje člověk vzdálený od místa akce i stovky kilometrů. Posádka letadla, která dron řídí sama, může reagovat okamžitě a na nikoho na zemi nečeká.
Celé prvenství ale stojí na jediné zprávě a na slově „zjevně“. Podklad neuvádí, kdy přesně test proběhl, z jakého letounu se dron řídil ani jak dlouho let trval. Video zveřejněné k testu nese název, podle kterého byl dron z letadla ovládán „plně“.
Druhé křeslo v Kaanu nejspíš připadne operátorovi dronu
Anka-3 by měl v budoucnu létat s tureckým letounem páté generace TAI Kaan. Oba stroje mají mít prvky stealth, takže by dvojice mohla společně pronikat protivzdušnou obranou nepřítele. Podle Wikipedie se Kaan vyvíjí i ve dvoumístné verzi.
Z toho se dá odvodit rozdělení práce v kokpitu. Pilot moderního bojového letounu má dost starostí s vlastním strojem a řízení dalšího letadla by jeho zátěž ještě zvýšilo. Druhý člen posádky tuhle úlohu zastane snadno. Dvoumístný Kaan je proto nejpravděpodobnější partner pro Anku-3, i když to zatím nikdo oficiálně nepotvrdil.
Létající křídlo s nosností 1 300 kilogramů má mířit hlavně na pozemní cíle
Anka-3 poprvé vzlétl v roce 2023. Má tvar létajícího křídla a tento tvar mu spolu s použitými materiály má zajistit vlastnosti stealth. Velikostí se blíží letadlu, na délku měří 17,5 metru.
Maximální rychlost dosahuje až 830 km/h a nosnost se pohybuje kolem 1 300 kilogramů. Z dostupných informací vyplývá, že hlavní náplní budou útoky na pozemní cíle.
Ve dvou pumovnicích se počítá s naváděnou pumou Mk82
Podle webu TWZ má dron dva vnitřní prostory pro munici. Jako příklad výzbroje se uvádí puma Mk82, ze které se po doplnění konverzní sadou stane naváděná klouzavá zbraň. Zbraně uložené uvnitř trupu dávají smysl u stroje, jehož hlavní předností má být stealth.
Otevřená zůstává otázka, zda Anka-3 ponese i střely vzduch-vzduch nebo zbraně proti hladinovým cílům. Turecký dron se každopádně řadí do skupiny podobných strojů, které vznikají i jinde ve světě. Patří k nim australský Boeing MQ-28A Ghost Bat, se kterým počítá americké letectvo, a jejich protějšky vyvíjené v Číně.