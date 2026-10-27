Ian Ziering z Beverly Hills 90210 má nové zuby a řidší vlasy. Jeho dcery zatím neviděly ani jednu z 396 epizod

Ian Ziering v Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova Ian Ziering v Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova Ian Ziering v Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova Ian Ziering v Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova Ian Ziering v Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova Ian Ziering v Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova Ian Ziering v Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova
Herec Ian Ziering se proslavil jako Steve Sanders v seriálu Beverly Hills 90210. Od dob natáčení prošel výraznou fyzickou proměnou a na aktuálních fotografiích ukazuje ustupující odbarvené vlasy i nové zuby. Jeho dvě dospívající dcery přitom otcovu nejslavnější roli dodnes vůbec neznají. Vlastní dcery seriál nidky neviděly
V devadesátých letech platil za idol dospívajících diváků. Ian Ziering strávil v seriálu Beverly Hills 90210 celou dekádu. Dnes dvaašedesátiletý herec vychovává dcery Miu Loren a Pennu Mae, které má z devítiletého manželství s Erin Ludwig.
O herecké kariéře svého otce mají přehled, legendární seriál ale nikdy neviděly. V rozhovoru pro magazín People loni na podzim přiznal, že mu sláva u dětí respekt nepřináší.
„Žádné plusové body u nich nemám. Nula,“ řekl Ziering. „Občas je to skoro až trochu trapné, ale nakonec jsou na mě velmi pyšné a já jsem vděčný za dvě krásné, zdravé dcery, které jsou smyslem všeho, co dělám.“
Podle Zieringa byly dívky na sledování dlouho příliš mladé. Společně to ale plánují napravit.
„Mám ten původní seriál na disku, takže si k němu jednoho dne sedneme a podíváme se na něj. Je to 396 epizod. V každém případě to chvíli potrvá,“ dodal. Odbarvené vlasy a nové zuby
Diváci si jej z devadesátek pamatují jako mladého kudrnatého blonďáka. Když do role v roce 1990 nastoupil, hrál v šestadvaceti letech šestnáctiletého středoškoláka. Na aktuálních
snímcích ze sociálních sítí, kde pózuje se svou současnou přítelkyní Cailou Dean, už vypadá jinak.
Vlasy si nadále odbarvuje na blond, má ale viditelně ustupující čelo. K výrazné proměně obličeje přispěl i zářivě bílý úsměv. O přední zuby herec přišel už v mládí po úrazu, kvůli kterému tehdy dostal přezdívku George Washington. Ziering po skončení Beverly Hills 90210 našel uplatnění převážně v dabingu animovaných seriálů a později v sérii televizních filmů Žraločí tornádo.
Loni na podzim se po boku své přítelkyně a dětí zapojil do rozdávání jídla lidem bez domova v Los Angeles, kde potřebným předávali také boty a oblečení.
„Jednou přijde chvíle, kdy se osamostatní, a doufám, že je do té doby naučím dělat dobrá rozhodnutí, na která budou samy hrdé,“ vysvětlil svůj pohled na výchovu.
Soudní dohra potyčky na silnici
Na konci loňského roku čelil žalobě kvůli incidentu, který se odehrál na Silvestra roku 2023. Muž v ní tvrdil, že do něj Ziering v losangeleské dopravní zácpě bezdůvodně strčil a způsobil pád jeho i dalšího jezdce na minimotorce. Podle žaloby motorkáři nijak neblokovali provoz.
Herec však situaci popsal odlišně už v lednu 2024 na svém Instagramu, kde uvedl, že se stal terčem agresivního chování skupiny jezdců.
„Když jsem trčel v zácpě, jeden z motorkářů agresivně najel na moje auto, což vedlo ke zneklidňující konfrontaci. Vystoupil jsem z auta, abych zkontroloval případné škody,“ napsal tehdy Ziering.
Dodal, že k fyzické síle sáhl pouze z nutnosti.
„Tato situace bohužel přerostla ve fyzickou potyčku, kterou jsem musel podstoupit, abych se ochránil.“ Podle žalobce Ziering využil své slávy k tomu, aby příběh v médiích překroutil, což u muže na motorce údajně vyvolalo psychické potíže. Tiché truchlení za hereckou kolegyni
V roce 2024 zemřela Shannen Doherty, která v Beverly Hills 90210 hrála Brendu Walshovou. Ziering se k jejímu úmrtí veřejně nevyjádřil hned, což u části fanoušků vyvolalo kritiku. Své mlčení vysvětlil až s ročním odstupem.
„Když před rokem zemřela, nic jsem nezveřejnil. A ano, někteří lidé to kritizovali. Těm říkám, že smutek není divadlo. Je to osobní věc. Nechte lidi truchlit po svém,“ vzkázal tehdy na sociálních sítích.
Připustil, že v začátcích natáčení mívali jako dvě silné osobnosti neshody, ale vždy k sobě chovali respekt. Ocenil také její povahu a laskavé srdce, které podle něj znal jen málokdo. Doplnil, že na herečku často myslí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( people, imdb, newsnationnow, usmagazine).