Fyzika pečení bez nervů: studené hobliny másla v troubě vytvoří parní kapsy místo gumového těsta

Zdlouhavé zapracovávání velkých kostek studeného másla do mouky bývá v kuchyni spolehlivou zkouškou trpělivosti. Místo křehkého koláče navíc často vznikne tuhá, gumová hmota, protože teplé dlaně tuk předčasně rozpustí. Přitom stačí vzít obyčejné kuchyňské struhadlo a vychlazené máslo nastrouhat na hrubých slzách přímo do mísy. Zjistěte, jak funguje fyzika parních kapes v troubě, proč tuk krotí tvorbu lepku a z jakého důvodu tento šikovný trik nikdy nesmíte použít u třených bábovek.
Příprava poctivého křehkého těsta na slané quiche nebo sladké ovocné koláče vyžaduje zdánlivě protichůdné podmínky. Potřebujete tuk co nejrovnoměrněji rozptýlit v mouce, ale zároveň nesmíte dovolit, aby se zahřál a spojil s moukou v jednolitou mastnou kaši. Když do mísy vhodíte velké tuhé kostky z chladničky, čeká vás namáhavé sekání nožem nebo drcení prsty. Během několika minut však teplota vašich rukou vykoná své a máslo začne měknout.
Proč teplé dlaně ničí křehkost a jak pomůže hrubé struhadlo
Lidské dlaně mají přirozenou teplotu kolem 36 až 37 stupňů Celsia. Mléčný tuk v másle přitom začíná měknout už při 28 stupních a kolem 32 až 35 stupňů přechází v tekutý stav. Jakmile kostky másla mačkáte mezi prsty příliš dlouho, tuk se roztaví a vsákne přímo do škrobových zrn mouky. Těsto ztratí svou vrstevnatou strukturu a začne lepit.
Pevný tuk obaluje částečky mouky a brání vodě v aktivaci lepku, což je pro křehkost těsta rozhodující. markusspiske / Wikimedia / CC0
Použití klasického čtyřstranného struhadla tuto mechanickou překážku zcela eliminuje. Na hrubé straně struhadla vytvoříte během třiceti sekund stovky tenkých, stejnoměrných hoblin. Kostku másla držíte pouze za jeden konec, ideálně ještě zabalenou v původním papíru, takže teplo z prstů přechází do tuku jen minimálně. Nastrouhané nudličky mají obrovský povrch a okamžitě se obalí suchou moukou, aniž byste se jich museli dotknout celou dlaní.
Černé mumie na větvích ukrývají nebezpečnou hnilobu. Zbytky plodů musíte před zimou zlikvidovat Fyzika parních kapes: Proč pevný tuk zvedá těsto lépe než prášek
Pekařská technologie křehkého těsta stojí na fyzice vody a tuku. Kvalitní máslo obsahuje zhruba 82 procent mléčného tuku, ale zbývajících 16 až 18 procent tvoří voda. Když studené hoblinky másla promícháte s moukou a přidáte jen několik lžic ledové vody, vytvoříte směs, kde jsou kousky pevného tuku fyzicky oddělené tenkými vrstvičkami mouky.
Tento princip plní dva zásadní úkoly:
Omezení tvorby lepku: Pevný tuk vytvoří kolem bílkovin mouky ochrannou bariéru. Pšeničné proteiny glutenin a gliadin se nemohou plně spojit s vodou, takže nevytvoří pružnou a gumovou lepkovou síť. Těsto díky tomu zůstane po upečení jemné a rozpadavé. Tvorba parních kapes: Když těsto vložíte do vyhřáté trouby, voda uzavřená uvnitř studených hoblin másla se prudce zahřeje a promění v páru. Pára expanduje a nadzvedává okolní vrstvičky mouky směrem nahoru, což v těstě vytvoří tisíce mikroskopických vzduchových dutinek. Teprve poté se tuk zcela rozpustí a usmaží stěny těchto bublinek dokřupava.
Jak potvrzují ověřená
doporučení pro celomáslové křehké těsto testovací kuchyně King Arthur Baking, právě zachování drobných, zřetelných kousků pevného tuku v mouce zaručuje dokonale lístkující a křehkou texturu. Důležité je také stabilní proudění tepla, které můžete podpořit tím, že znáte správné nastavení ventilátoru a pečení v troubě pro pečení koláčů. Křehké těsto vyžaduje minimální kontakt s dlaněmi a po rychlém spojení surovin musí vždy odpočívat v chladu. Nikitha Jotheswari / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Proč nastrouhané máslo nepatří do bábovky a třených těst
Zatímco u křehkého těsta funguje nastrouhané studené máslo jako zázrak, u jiných druhů pečení by vedlo k okamžité katastrofě. Typickým příkladem jsou třená těsta, bábovky, lité koláče nebo křehké sušenky typu cookies, kde recept vyžaduje změklé máslo ušlehané s cukrem.
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Tyto dva postupy totiž využívají zcela odlišný fyzikální princip:
Křehké těsto spoléhá na parní kapsy: Vychází z oddělených kousků pevného tuku a páry z vody obsažené v másle, která těsto mechanicky rozlístkuje. Třené těsto vyžaduje provzdušnění tuku: Máslo musí mít teplotu kolem 16 až 19 stupňů Celsia, kdy je vláčné a plastické. Ostré hrany krystalků cukru při šlehání fungují jako mikroskopické nože, které do tuku zařezávají miliony drobných vzduchových bublinek. Směs postupně zesvětlá, zvětší svůj objem a vytvoří jemnou pěnovou strukturu.
Kdybyste do mísy na bábovku nastrouhali zmrzlé máslo a pokusili se ho vyšlehat s cukrem, krystaly cukru tvrdý tuk neprovzdušní. Do směsi se nedostane žádný vzduch a po přidání vajec se tuk sraženě oddělí. Podrobný
rozbor fyziky třeného těsta a šlehání tuku s cukrem od King Arthur Baking vysvětluje, že chemická kypřidla nedokážou vytvořit nové vzduchové bubliny sama od sebe, ale pouze nafukují bublinky předem zachycené při tření. Zde se vyplatí vědět také to, jak funguje rozdíl v chemickém kypření sodou a práškem do pečiva. Čtyři pravidla pro strouhání másla bez zbytečných chyb
Pokud chcete techniku strouhaného másla využít naplno, vyplatí se dodržet několik jednoduchých zásad:
Máslo dejte na chvíli do mrazáku: Blok másla vložte 15 až 20 minut před přípravou do mrazničky. Bude dostatečně pevné, aby se při strouhání nemačkalo, ale ne tak tvrdé, aby klouzalo po čepeli. Použijte slzící otvory: Máslo strouhejte výhradně na hrubé straně struhadla. Jemné struhadlo by vytvořilo kašovitou drť, která se okamžitě zahřeje a ztratí schopnost tvořit parní kapsy. Míchejte vidličkou nebo stěrkou: Nastrouhané hobliny promíchejte s moukou lehkým nadhazováním vidličkou. Dlaně do mísy vůbec nevkládejte, dokud nejsou všechny kousky másla dokonale poprášené moukou. Přilévejte výhradně ledovou vodu: Vodu na spojení těsta doplňte kostkami ledu a dávkujte ji po lžících. Jakmile hmota začne držet pohromadě, pouze ji stlačte do plochého disku, zabalte do fólie a nechte v chladničce alespoň půl hodiny odpočinout.