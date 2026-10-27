NASA udržuje při životě 25 let starou sondu. Kolem Marsu stále pracuje a překonává očekávání

Foto: Magnific
Když 24. října 2001 dorazila americká sonda Mars Odyssey na oběžnou dráhu
Marsu, měla před sebou několik let vědeckého výzkumu. Její hlavní mise skončila v srpnu 2004, samotná sonda však funguje dodnes. Letos tak NASA oslavila už 25 let její přítomnosti u rudé planety. Mimořádnou výdrž prokazuje také Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), který kolem Marsu obíhá od 10. března 2006.
Obě zařízení dávno překonala původně plánovanou délku vědeckého provozu. Nejde přitom o nečinné družice, které by pouze kroužily kolem planety. Nadále pořizují vědecká měření, sledují povrch a atmosféru a zajišťují také přenos dat z marsovských vozítek na Zemi. NASA je tak využívá nejen pro výzkum, ale i jako důležitou součást komunikační infrastruktury.
Odyssey se významně podílela na mapování chemického složení Marsu a odhalování zásob vodního ledu pod jeho povrchem. Její přístroj THEMIS pořídil více než milion snímků, které vědcům pomáhají zkoumat geologické útvary a vybírat vhodná místa pro přistání dalších misí. MRO zase pomocí kamery HiRISE zachycuje detaily povrchu, sleduje jeho proměny a pomocí radaru zkoumá podpovrchové vrstvy.
Sonda bez palivoměru přidělala inženýrům pořádné starosti
Dlouhověkost kosmických sond není jen otázkou toho, zda vydrží jejich elektronika. Inženýři musí pečlivě hospodařit také s omezenými zásobami pohonných látek. Zvlášť zajímavý je případ Mars Odyssey, která nemá klasický palivoměr.
Mars
Foto: Magnific
Elektrickou energii získává ze solárních panelů a svou orientaci upravuje pomocí reakčních kol. Jejich roztáčením a zpomalováním dokáže měnit natočení sondy bez soustavného používání raketových motorků. Přesto občas potřebuje malé zážehy trysek na hydrazin, aby upravila nahromaděný moment hybnosti.
V roce 2021 se ovšem objevilo podezření, že sondě dochází palivo mnohem rychleji, než se předpokládalo. Inženýři odhadovali zbývající množství hydrazinu podle toho, jak rychle se ohřívají palivové nádrže. Měření naznačovalo přibližně pět kilogramů a v lednu 2022 dokonce pouhých 2,8 kilogramu.
Následné vyšetřování odhalilo překvapivou příčinu. Nádrže totiž ovlivňovalo také teplo z ohřívačů palivového potrubí. Kvůli tomu se zahřívaly rychleji a výsledky vytvářely dojem, že obsahují méně paliva, než tomu skutečně bylo.
NASA v březnu 2023 po zpřesnění výpočtů uvedla odhad přibližně čtyř kilogramů zbývajícího hydrazinu. Tento údaj už samozřejmě nelze považovat za současný stav zásob, názorně ale ukazuje, jak obtížné je provozovat desítky let starý stroj bez možnosti fyzické kontroly.
I dvacetiletou sondu lze naučit něco nového
Zajímavý vývoj prodělává také Mars Reconnaissance Orbiter. Přestože už oslavil dvacáté výročí příletu k Marsu, jeho provozovatelé stále hledají možnosti, jak zvýšit vědecký přínos původních přístrojů.
V roce 2025 NASA představila výsledky mimořádných manévrů, při kterých se MRO natáčí až o 120 stupňů. Původně přitom sonda běžně využívala náklony nejvýše přibližně 30 stupňů. Výraznější natočení pomáhá radaru SHARAD lépe pronikat pod povrch
Marsu.
Důvod je překvapivě praktický. Antény radaru jsou umístěné tak, že jejich signál částečně ovlivňují jiné části samotné sondy. Při novém manévru mají rádiové vlny volnější cestu směrem k planetě. NASA uvádí, že tak lze dosáhnout nejméně desetinásobného zesílení přijímaného radarového signálu.
Takový postup má ovšem svá rizika. Během výrazného natočení nemůže hlavní komunikační anténa správně mířit na Zemi a solární panely nedokážou sledovat Slunce. Inženýři proto musí předem vypočítat energetické nároky a ověřit, zda akumulátory bezpečně pokryjí celé manévrování.
Právě podobné úpravy provozu vysvětlují, proč některé kosmické sondy vydrží mnohem déle, než se původně očekávalo. Důležitá je odolná konstrukce, dostatečné energetické rezervy, možnost měnit postupy řízení a také průběžná kontrola technického stavu.
Dlouhá služba ovšem neznamená, že sondy mohou fungovat neomezeně. Postupně se opotřebovávají mechanické části, stárnou akumulátory a ubývá palivo. Každá další porucha může znamenat omezení vědecké činnosti nebo konec mise.
Mars Odyssey a MRO přesto zůstávají mimořádně cenné. Jejich dlouhodobá měření umožňují porovnávat stejné oblasti Marsu v různých ročních obdobích i během mnoha let. Vědci tak mohou sledovat změny, které by během původních krátkých misí vůbec nezaznamenali.
Zdroj: https://science.nasa.gov/mission/odyssey/odyssey-celebrates-25-years/
https://www.nasa.gov/missions/odyssey/engineers-keep-an-eye-on-fuel-supply-of-nasas-oldest-mars-orbiter/
https://www.nasa.gov/missions/mars-reconnaissance-orbiter/nasa-mars-orbiter-learns-new-moves-after-nearly-20-years-in-space/