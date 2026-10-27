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NASA udržuje při životě 25 let starou sondu. Kolem Marsu stále pracuje a překonává očekávání

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Americká NASA má u Marsu dva mimořádné veterány. Sondy Mars Odyssey a Mars Reconnaissance Orbiter fungují už 25 a 20 let. Za jejich výdrží stojí nejen kvalitní konstrukce, ale také práce inženýrů, kteří musí řešit stárnutí elektroniky i ubývající palivo.
NASA udržuje při životě 25 let starou sondu. Kolem Marsu stále pracuje a překonává očekávání

NASA udržuje při životě 25 let starou sondu. Kolem Marsu stále pracuje a překonává očekávání

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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