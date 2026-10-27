Agassi se na turnaji svěřil Hrbatému s rituálem, který měl se Steffi Grafovou. Slovák ho po letech zopakoval sám

Rada byla prostá: nechtějte to slyšet od lékaře. Ať pohlaví napíše na papír a zalepí ho do obálky. Otevřete ji spolu, až nastane vaše chvíle. Tak to podle Hrbatého udělal Agassi se Steffi Grafovou a stejně to později udělal i on s manželkou Nelly. Obálku otevřeli při večeři v New Yorku, v jejich oblíbené restauraci Nippon. Stálo v ní, že čekají holčičku. Hrbatý teď historku znovu vyprávěl v podcastu NEONDI SA!, i když veřejně ji poprvé popsal už před čtrnácti lety.
Rada z turnaje v Montrealu
V podcastu Hrbatý vzpomíná, že mu Agassi o rodinném rituálu vyprávěl na turnaji v kanadském Montrealu. Přesné datum nezmiňuje. Výsledky ukazují jako nejpravděpodobnější rok 2005: na Rogers Cupu tehdy oba hráli druhé kolo ve stejný den. Hrbatý porazil Jiřího Nováka, Agassi zdolal Švéda Jonase Björkmana. Dva postupující, jedna šatna, volné odpoledne.
Agassi a Grafová byli v té době už rodiči dvou dětí. Syn Jaden Gil přišel na svět v říjnu 2001, jen pár dní po jejich svatbě, dcera Jaz Elle o dva roky později. U kterého z dětí rituál s obálkou použili, Hrbatý neupřesňuje. Podle jeho vyprávění v podcastu ale Agassi popsal, že obálku otevřeli v restauraci.
Tady je podle nás jádro celé historky. Dva z nejslavnějších tenistů planety, osm a dvaadvacet grandslamových titulů, a jejich velké tajemství je zalepená obálka u večeře. Žádný tým, žádná kamera, žádný sponzor. Jen dva lidé, kteří chtěli, aby to ani jeden z nich nevěděl dřív než ten druhý.
Obálka, která čekala dva měsíce
Že nejde o nově vymyšlenou podcastovou perličku, dokazuje starší zdroj. V roce 2012 vyšel ve slovenském tenisovém magazínu rozhovor s názvem „Rodina je na celý život, tenis je jen jeho část“. Jeho text je dostupný v PDF archivu Slovenského tenisového svazu. Hrbatý v něm mluví o radě, „jak to udělal on se Steffi“, a o papíru, který si nechali vložit do obálky.
Ten rozhovor přidává detail, který v novém vyprávění zaniká: s Nelly obálku neotevřeli hned. Nosili ji u sebe dva měsíce. Pak přišla večeře v Nipponu a s ní okamžik, kdy se pohlaví dítěte dozvěděli oba naráz. Přesný den starší text neuvádí. Časová osa ukazuje na rok 2010, kdy Hrbatý pobýval v New Yorku, nejspíš v době US Open.
Historka s obálkou má ještě malou osobní pointu. Krátce po porodu Hrbatý v rozhovoru pro Topky.sk přiznal, že si každý z nich přál něco jiného. On chtěl dceru, Nelly syna. „Při večeři jsme si přečetli lístek a stálo na něm holčička. Mně se splnil sen,“ řekl tehdy čerstvý otec.
Soupeři, kteří si měli co říct
Proč se Agassi svěřil zrovna Hrbatému? Přímou odpověď v rozhovorech nenajdeme. Nebyli ale jen dvě tváře, které se míjely v hotelové hale. Na okruhu proti sobě odehráli pět zápasů a bilance skončila 3:2 pro Agassiho.
- Roland Garros 1999: semifinále, Agassi vyhrál 6:4, 7:6, 3:6, 6:4 a pak získal titul.
- Řím 2005: čtvrtfinále, poslední vzájemný duel, Agassi zvítězil 6:3, 6:3.
- Montreal 2005: stejný turnaj, stejné kolo, stejný den, ale bez vzájemného zápasu.
Na podzim 2010 se navíc mluvilo o exhibici, na kterou měl Agassi přijet na Slovensko právě kvůli Hrbatému. Vztah dvou soupeřů, kteří spolu prožili semifinále na antuce v Paříži, tak dává smysl i u večeře. Za blízké přátele je ale bez dalšího svědectví označit nelze.
Celý rozhovor najdete na podcastové stránce epizody NEONDI SA!. Hrbatý v něm kromě Agassiho mluví i o Federerovi a zákulisí okruhu.
Holčička z obálky dnes hraje golf
Ella Hrbatá se narodila 1. ledna 2011 v Bratislavě, 37 minut po půlnoci. Novoroční miminko, o jehož pohlaví rodiče věděli už několik měsíců, od večeře v Nipponu.
V tátových stopách na kurtu nepokračovala. Tenis zkoušela, víc ji ale chytil golf. Podle slovenského Šport.sk z roku 2022 jí tehdy bylo jedenáct, ovládla mistrovství Slovenska do 12 let, získala ocenění golfistky roku ve své kategorii a podporu zhruba 150 tisíc korun z fondu pro budoucnost sportu. Golf ji lákal i tím, že v něm méně záleží na běhání a víc na hlavě a soustředění.
Hrbatého rituál stojí za připomenutí i proto, jak se svět oznamování pohlaví mezitím změnil. Dnešní oslavy odhalení pohlaví (takzvané „gender reveal“ párty) mají kořen v roce 2008, kdy Američanka Jenna Karvunidis rozkrojila dort s růžovou náplní. Trend později přerostl ve výbuchy barevného kouře i nebezpečné kousky. Agassiho a Hrbatého verze jde opačným směrem. Není to show pro okolí, ale chvíle pro dva.
Kdo by ji chtěl zopakovat, má to snadné. Pohlaví se obvykle dá určit při ultrazvuku mezi 18. a 22. týdnem. Cleveland Clinic doporučuje upozornit lékaře předem, aby nic neprozradil omylem. Pak stačí poprosit o lístek do obálky. Ne každé pracoviště to ale musí nabízet.
Agassi v Montrealu postoupil do dalšího kola, Hrbatý si odvezl radu, kterou si pamatoval pět let. Zalepená obálka pak putovala s ním a s Nelly až do New Yorku. Na papírku bylo jediné slovo, kvůli kterému si ten večer pamatuje dodnes.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta