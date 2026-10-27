Na státní svátek 28. října bude celé Česko sledovat jeden z našich nejikoničtějších filmů

Tankový prapor patří k nejvýraznějším komediím porevoluční éry. Jeho vznik však provázely obavy z právních problémů. Producentům vydělal miliony, režisér Vít Olmer na něm ale kvůli nevýhodné smlouvě téměř nic nevydělal.
Na státní svátek 28. října si připomínáme vznik samostatného Československa, ale také hodnoty, které se v našich moderních dějinách opakovaně dostávaly do ohrožení, svobodu a možnost rozhodovat o vlastním životě. Právě proto může mít letos televizní nabídka zajímavý symbolický rozměr. TV Seznam totiž na státní svátek uvede oblíbenou komedii Tankový prapor, která diváky zavede do absurdního světa socialistické vojny. Snímek Víta Olmera však není zajímavý pouze svým dějem, což bychom na In-Lifestyle rádi zdůraznili. Do historie české kinematografie se zapsal také jako první soukromě vyrobený celovečerní hraný film po znárodnění filmového průmyslu v roce 1945. Jeho vznik navíc provázely obavy, které dnes mohou působit téměř neuvěřitelně.
Vojna plná absurdních rozkazů a vzdoru
Tankový prapor vznikl podle stejnojmenného románu spisovatele Josefa Škvoreckého. Režie se dle Filmového přehledu ujal Vít Olmer, na scénáři spolupracoval s Radkem Johnem a do hlavní role rotného Dannyho Smiřického obsadil Lukáše Vaculíka. Po jeho boku se objevili například Roman Skamene, Miroslav Donutil, Vítězslav Jandák nebo Simona Chytrová. Film se odehrává v roce 1953, kdy mladí muži procházejí povinnou vojenskou službou v prostředí poznamenaném komunistickou ideologií a neomezenou mocí nadřízených.
Danny Smiřický se spolu s ostatními vojáky snaží přežít každodenní buzerování, nesmyslné rozkazy i politické školení, které má z mladých mužů vychovat poslušné občany socialistického státu. Místo nadšeného plnění povinností však vojáci myslí především na jídlo, alkohol, ženy a na den, kdy konečně opustí kasárna. Danny navíc prožívá milostné dobrodružství s Janinkou Pinkasovou, manželkou jednoho z důstojníků. Komedie staví na drsném humoru, svérázných postavách a výsměchu vojenské nadutosti. Pod povrchem zábavných situací se přitom skrývá obraz doby, v níž bylo podřízení se autoritě často důležitější než vlastní názor.
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Film, který vznikal v době velkých změn
Tankový prapor měl premiéru 29. května 1991, tedy krátce po sametové revoluci. Jeho význam ale nespočívá pouze v tom, že se stal jedním z nejvýraznějších filmových hitů počátku devadesátých let. Produkce společnosti Bonton prolomila dlouholetý monopol státem kontrolované kinematografie a ukázala, že celovečerní film může vzniknout také díky soukromému podnikání. V tom spočívá jeho zajímavá souvislost s 28. říjnem: zatímco tento svátek připomíná vznik samostatného státu, Tankový prapor symbolicky připomíná další historický předěl, kdy se česká společnost po desetiletích nesvobody znovu otevírala svobodné tvorbě a podnikání.
Cesta k filmu ovšem nebyla jednoduchá. Politický režim se sice změnil, legislativa upravující filmovou výrobu však ještě nestačila na nové poměry reagovat. Staré předpisy stále přiznávaly státem organizované kinematografii výsadní postavení, takže soukromá produkce vstupovala na nejistou půdu. Jak připomenul Český rozhlas, šlo o to, že výrobu všech filmů mělo pod palcem pouze filmové studio Barrandov. Tvůrci se tak dokonce obávali, že by si pro všechny mohla přijít policie. Režisér Vít Olmer později vzpomínal také na nátlak tehdejšího vedení filmového průmyslu. Nešlo tedy jen o běžné produkční starosti, ale o střet nově nabyté svobody s pravidly, která ještě přežívala z minulého režimu.
Film se sice odehrává v padesátých letech a vypráví především o vojně, jeho vlastní vznik ale patří do úplně jiné historické kapitoly, do období, kdy se po listopadu 1989 znovu hledaly hranice svobody a možnosti, které byly dříve nepředstavitelné. Tankový prapor se po uvedení do kin stal mimořádným diváckým hitem a jeho popularita vydržela dlouhá léta. Během následujících dvou desetiletí se na něj přišlo podle údajů webu Naše téma podívat více než dva miliony lidí a tržby dosáhly na tehdejší poměry úctyhodných 55 milionů korun. Zatímco producenti mohli slavit velký úspěch, režisér Vít Olmer z něj příliš neměl. Kvůli nevýhodně nastavené smlouvě dostal za svou práci pouhých zhruba 7 500 korun.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Na státní svátek 28. října budou Češi sledovat první soukromý porevoluční film. Jeho tvůrci se báli policie byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.