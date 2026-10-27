O téhle houfnici skoro nikdo neví, přitom se vyrovná německé špičce. Australský AS9 Huntsman dostřelí až 60 km

Mimo Austrálii zůstává AS9 Huntsman téměř neznámým jménem. První kus se na veřejnosti objevil 13. října 2024 na fotografii, kterou na síti X zveřejnil španělsky psaný účet Poderío Militar. Houfnice na ní stojí kdesi v Jižní Koreji a má přídavné pancéřování, které ji chrání před kazetovou submunicí shora i z boků.
Tři změny, které z korejského K9 Thunder udělaly AS9 Huntsman
Houfnici dodá jihokorejská Hanwha Defense, tedy stejná firma, od které K9 Thunder odebírá i Polsko. Australané si ovšem vyjednali výrobu u sebe doma. Ministerstvo obrany 5. prosince 2023 na svém webu oznámilo, že společnost bude techniku vyrábět v australském závodě a oproti původnímu K9 ji podstatně upraví.
Úpravy mají splnit požadavky australské armády, mimo jiné na ochranu osádky a na koordinaci se spojenci. Ministerstvo je shrnuje do tří bodů: lepší integrace výbušné munice, posílená ochrana vojáků a pokročilé digitální schopnosti. Konkrétní je zatím jen druhý bod, protože přídavný pancíř je vidět na fotografii z Koreje. U zbylých dvou ministerstvo neuvádí žádné číslo ani technický detail, takže zůstávají v rovině slibu.
Základem je upravený podvozek z K9 Thunder, který dostal dodatečné pancéřování a vylepšené odpružení.
Dvojnásobný dosah stojí na speciálních nábojích
Hlavní zbraní je dělo ráže 155 milimetrů s hlavní dlouhou 52 ráží. Tyto rozměry mají i další moderní západní houfnice a z nich vyplývá i hlavní praktická výhoda: AS9 Huntsman podle serveru DefenceConnect použije veškerou standardní munici NATO. Australská armáda ho navíc vyzkoušela s americkou přesně naváděnou municí M982 Excalibur, kterou používají i spojenci.
S běžnou municí houfnice dostřelí 30 kilometrů. S raketově asistovaným projektilem dosah stoupá na 40 kilometrů. Hranici 60 kilometrů uvádí jen server ArmyRecognition a podmiňuje ji specializovanými náboji, které blíže nepopisuje. Číslo z titulků tak platí pro zvláštní munici, se standardními granáty NATO zvládne houfnice polovinu této vzdálenosti.
Kolik ran za minutu vypálí a jak rychle se přesune
Za největší změnu oproti korejské předloze se považuje systém řízení palby od firmy Kongsberg. Ten propojí houfnici s ostatními australskými systémy, což přímo odpovídá požadavku na koordinaci se spojenci. Díky poloautomatickému nabíjení vypálí AS9 Huntsman 6 až 8 ran za minutu.
Rychlost a dojezd zatím odhadujeme jen podle původního K9 Thunder, který jede až 67 km/h a ujede 360 kilometrů. U australské verze jde o předpoklad. Podvozek je upravený a nese pancéřování navíc, a vlastní hodnoty pro AS9 Huntsman v dostupných údajích chybí.
Německá PzH 2000 má konkurenta od protinožců
Podle dostupných parametrů se AS9 Huntsman vyrovná německé pásové houfnici PzH 2000. Obě mají velmi podobný dosah i rychlost palby. U přesnosti je srovnání opatrnější, shoda je jen pravděpodobná a týká se hlavně střelby stejnou municí, například M982 Excalibur. Přímá čísla k PzH 2000 ale v podkladech chybí, takže tvrzení o vyrovnaném souboji zatím stojí na obecném popisu.
Proti americké M109A7 má australská houfnice výhodu především v dosahu. Ta souvisí s delší hlavní, kterou AS9 Huntsman zdědil po K9 Thunder spolu s ráží 155 milimetrů.