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Norský obránce Andersen přišel na měsíční zkoušku do Českých Budějovic

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Norský hokejový obránce Ole Einar Eingeland Andersen bude nově působit v extraligových Českých Budějovicích. Sedmadvacetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi přišel do Motoru na měsíční zkoušku. Klub o tom informoval na svém webu.
Norský obránce Andersen přišel na měsíční zkoušku do Českých Budějovic

Norský obránce Andersen přišel na měsíční zkoušku do Českých Budějovic

Zdroj: HC Motor České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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