Návrhářka varuje: Tento vzor na halence přidává 10 let, Češky ho přitom milují

Visí skoro v každé české skříni a bere se jako sázka na jistotu. Pohodlná halenka s kytičkami, do které se dá ráno vklouznout bez přemýšlení. Přesný počet let za tím nikdo neměří, jenže odbornice na styl se shodují, že právě jeden typ potisku dělá ženám před zrcadlem tu nejhorší službu.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Kytičky, které splynou v jednu skvrnu
Řeč je o hustém drobném květinovém potisku, kde jsou kvítka poházená po celé látce a barvy do sebe přecházejí bez jasných hranic. Zblízka takový vzor vypadá mile. Ze tří kroků se ale slije do jedné neurčité plochy, ve které oko nerozezná jednotlivé motivy.
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Právě tenhle roztroušený drobný potisk řadí odborníci mezi vzory, které přidávají roky. Certifikovaná stylistka Elizabeth Kosich upozorňuje, že rozeseté kytičky působí sladce a dětsky, což se u dospělé ženy bije s dojmem, jaký chce budit.
Foto: Shutterstock.com Oko nemá kde zastavit
Za tím efektem stojí obyčejná optika. Vzor bez struktury nenabídne pohledu žádný záchytný bod, takže oko projede celou plochu halenky najednou a přečte si ji jako jeden široký kus látky. Trup pak působí objemněji, než jaký doopravdy je.
Přitěžující okolností je barevnost. Když se na jedné halence sejde příliš mnoho odstínů, celek působí zmateně a pozornost skončí u potisku místo u obličeje. Vzor s jasnou kresbou nebo se svislým vedením funguje přesně naopak, protože siluetu opticky natáhne do délky.
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Roli hraje i to, na čem je potisk vytištěný. Tenký lesklý polyester a satén odrážejí světlo nerovnoměrně, takže zvýrazní každý objem i každou nerovnost. Halenka z takové látky navíc odstává od těla a drží si vlastní tvar.
Matné přírodní materiály se chovají klidněji. Bavlna, len, viskóza nebo hedvábí splývají podél postavy a nechají vyniknout střih. Levná syntetika se prozradí sama, protože rychle ztrácí tvar.
Čím ji nahradit
Květiny se kvůli tomu vyhazovat nemusí. Stačí sáhnout po větších a jasně ohraničených motivech, ideálně na tmavším podkladu, kde má každý květ svůj vlastní obrys. Dobře poslouží i vzor střední velikosti s klidnější barevností.
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Platí přitom jednoduché pravidlo. Čím výraznější potisk, tím jednodušší by měl být střih i zbytek oblečení. Vzorovanou halenku doplňte jednobarevnými kalhotami nebo sukní a nechte vzor pracovat samotný. Jedna vzorovaná věc v celém outfitu bohatě stačí.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://elizabethkosichstyling.com/press/buzz/patterns-that-make-you-look-older, https://www.extrainspirace.cz/tenhle-vzor-obleceni-pridava-ceskym-seniorkam-opticky-10-kilo-nemaji-o-tom-tuseni-a-porad-ho-nosi/, https://awellstyledlife.com/6-style-myths-women-over-60-should-ignore-and-what-to-wear-instead/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/halenka-chyby-60/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/modni-omyly-zen-po-60/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/nejvetsi-hrichy-v-oblekani-kterych-se-dopousti-zeny-nad-50-let-co-vas-dela-starsi-nebo, https://www.fabulousafter40.com/are-floral-dresses-over-40-old-lady/