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Návrhářka varuje: Tento vzor na halence přidává 10 let, Češky ho přitom milují

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Visí skoro v každé české skříni a bere se jako sázka na jistotu. Pohodlná halenka s kytičkami, do které se dá ráno vklouznout bez přemýšlení. Přesný počet let za tím nikdo neměří, jenže odbornice na styl se shodují, že právě jeden typ potisku dělá ženám před zrcadlem tu nejhorší službu.
Návrhářka varuje: Tento vzor na halence přidává 10 let, Češky ho přitom milují

Návrhářka varuje: Tento vzor na halence přidává 10 let, Češky ho přitom milují

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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