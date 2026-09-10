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Sucho mění údržbu městské zeleně. Město se zaměří hlavně na plevel

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Město České Budějovice v následujících dnech zahájí údržbu travních ploch a zeleně. Kvůli letošnímu suchu se tentokrát zaměří především na omezení plevelů a odstraňování jejich semeníků z trávníků.
Sucho mění údržbu městské zeleně. Město se zaměří hlavně na plevel

Sucho mění údržbu městské zeleně. Město se zaměří hlavně na plevel

Zdroj: město České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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