Sucho mění údržbu městské zeleně. Město se zaměří hlavně na plevelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sucho mění údržbu městské zeleně. Město se zaměří hlavně na plevel
Městská knihovna Tábor získala ocenění Bibliotheca inspirans 2026. Porota letos vyzdvihla celkem deset...
Velká změna čeká jednu z tradičních budějckých restaurací. Brio restaurant získalo čtyřletou koncesi na...
Českokrumlovská nemocnice otevřela přestavěný pavilon D, kde jsou interní oddělení a lůžka pro následnou...
Policie uzavřela po dlouhém vyšetřování případ úhynu dvou psů na Lipně. Kriminalisté z Českého Krumlova...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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