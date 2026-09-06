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Při nehodě u Branišova se zranili tři muži, jeden musel být vyproštěn

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Tři záchranářské posádky a vůz s lékařem zasahovaly v sobotu večer u havárie osobního automobilu v Branišově na Českobudějovicku. Při nehodě se zranili tři muži, jeden z nich zůstal ve vozidle zaklíněný a musel být vyproštěn.
Při nehodě u Branišova se zranili tři muži, jeden musel být vyproštěn

Při nehodě u Branišova se zranili tři muži, jeden musel být vyproštěn

Zdroj: ZZS JČK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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