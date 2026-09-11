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Ivan Trojan zveřejnil fotku ze srazu Dejvického divadla. Na Anně Fialové si všichni všimli stejné věci, bříško už neschová

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Herečka Anna Prášilová Fialová těhotenství nikdy veřejně nepotvrdila. Skupinová fotka ze zahájení nové sezony Dejvického divadla to udělala za ni.
Tomáš Materna

Tomáš Materna

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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