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Strach z min při proplutí Hormuzem je (snad) zažehnán

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Dennívýzva
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Američané čtyři měsíce v noci tajně odminovávali Hormuzský průliv. Do nebezpečných vod vysílali potápěče, robotické čluny a speciální podvodní techniku, která dokázala…
planet-volumes-8koWngCqqzM-unsplash

planet-volumes-8koWngCqqzM-unsplash

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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