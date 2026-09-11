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Rybíz s červenými puchýři na listech volá o pomoc. Kdo čeká, že to zmizí samo, přijde o úrodu. Přeslička a mýdlo stačí

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Stačí obrátit list a podívat se na rub. Tam sedí viník: mšice rybízová, drobný škůdce, který svým sáním vyvolává nápadné červené vypoukliny na horní straně čepele.
Rybíz s červenými puchýři na listech volá o pomoc. Kdo čeká, že to zmizí samo, přijde o úrodu. Přeslička a mýdlo stačí

Rybíz s červenými puchýři na listech volá o pomoc. Kdo čeká, že to zmizí samo, přijde o úrodu. Přeslička a mýdlo stačí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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