Rybíz s červenými puchýři na listech volá o pomoc. Kdo čeká, že to zmizí samo, přijde o úrodu. Přeslička a mýdlo stačí

Zahradníci si červených boulí na rybízu všimnou většinou až ve chvíli, kdy keř vypadá, jako by ho postihl nějaký záhadný plísňový útok. Jenže původce problému se ukrývá na opačné straně listu. Mšice rybízová (
Cryptomyzus ribis) saje mízu z jemného pletiva mladých lístků a svými sekrety spouští tvorbu puchýřovitých deformací, které se zbarvují do červena až žlutooranžova. Podle Royal Horticultural Society poškozené listy zůstávají znetvořené až do opadu, a to i po úspěšném zásahu. Rozhodující proto bývá jediná věc: rychlost, s jakou pěstitel kolonie odhalí. Proč mšice rybízová miluje právě rub mladých listů
Od dubna, jakmile se na keři rozbalí první lístky, líhnou se z přezimujících vajíček drobné nymfy. Usadí se na spodní straně čepele, kde je pletivo nejměkčí a nejšťavnatější. Sáním floému získávají cukry a aminokyseliny, přebytečnou tekutinu vylučují jako medovici, lepkavou vrstvu, která znečišťuje okolní listy. Nad místem sání se horní strana listu vyklenuje do charakteristických červených polštářků.
Celá kolonie přitom zůstává nenápadná. Bezkřídlé samičky měří sotva dva milimetry, mají světle žlutavé tělo a při letmém pohledu splývají s žilnatinou. Právě proto je kontrola rubu listů od poloviny dubna klíčová: dokud jsou kolonie malé a list rovný, kontaktní zásah zasáhne většinu jedinců. Jakmile se čepel zkroutí do kapsy, mšice získají přirozený štít a jakýkoli postřik se k nim dostává jen obtížně.
Draselné mýdlo jako přímý úder a přeslička jako podpora
Při volbě prostředků je zásadní rozlišovat mezi dvěma rolemi. Draselné insekticidní mýdlo, přípravek na bázi draselných solí mastných kyselin, působí čistě kontaktně. Narušuje voskovou ochrannou vrstvu měkkotělých škůdců, což vede k jejich vysychání a úhynu během minut. Podmínka je jediná: roztok musí fyzicky zasáhnout tělo mšice. Proto se tryska směřuje zespodu, přímo na rub listu, a postřik se opakuje každé čtyři až sedm dní podle nové kontroly.
Důležité upozornění: běžný prostředek na nádobí draselné insekticidní mýdlo nenahradí. Podle
Iowa State University Extension mají kuchyňské saponáty kolísavou účinnost a výrazně vyšší riziko popálení listové plochy.
Přeslička rolní má v zahradnické tradici pevné místo, její role je ovšem spíše podpůrná. Evropská komise ji v oficiálním přehledu eviduje jako základní látku s fungicidním a elicitačním působením, posiluje tedy obranyschopnost rostliny a omezuje houbové infekce. Přímý účinek proti mšicím však v dostupných studiích prokázán výrazně nebyl. Výluh z přesličky proto doplňuje draselné mýdlo, nenahrazuje ho.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kdy kontrolovat keř a jak poznat, že zásah zabral
Praktický kalendář pro české zahrady vypadá jednoduše:
Duben: Hned po rozvinutí prvních lístků otáčet mladé listy a hledat drobné světle žluté kolonie na rubu. V tomto stadiu bývá zásah nejúčinnější. Květen: Vrchol aktivity mšic. Postřik draselným mýdlem opakovat po každé kontrole, při které se objeví živé kolonie. Silně zdeformované listy odstranit a odnést pryč od keře. Červen až červenec: Část populace migruje na letní hostitele (plevel, hluchavky). Tlak na rybíz slábne, ale staré puchýře na listech zůstávají.
Úspěch ošetření se pozná výhradně na nově vyrůstajících listech. Pokud mladé přírůstky zůstávají hladké a bez deformací, kolonie ustoupila. Staré červené boule nezmizí, jsou trvalou jizvou pletiva.
Přirození spojenci, které se vyplatí chránit
Slunéčko sedmitečné, larvy pestřenek, zlatoočky, škvoři, dravé ploštice i pavouci: všichni tito predátoři dokážou populaci mšic výrazně regulovat. Právě proto se podle
ÚKZÚZ nevyplácí sahat po širokospektrých insekticidech, které sice mšice zlikvidují, ale zároveň vyhubí jejich přirozené nepřátele.
Larvě slunéčka sedmitečného se přitom vyplatí věnovat pozornost: tmavé podlouhlé tělo připomínající miniaturního aligátora s oranžovými skvrnami snadno svede k záměně za dalšího škůdce. Kdo ji omylem odstraní, přichází o jednoho z nejefektivnějších požíračů mšic v zahradě.
Nadbytek dusíkatého hnojení navíc celou situaci zhoršuje. Přehnojený keř žene měkký, šťavnatý přírůstek, který mšice přímo přitahuje. Vyvážená výživa rybízu tak funguje jako tichá prevence.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák