Konec squatu u školy. Město nechalo problémový dům zabezpečitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konec squatu u školy. Město nechalo problémový dům zabezpečit
Fotbalisté českobudějovického Dynama se v pátek představí v 6. kole České fotbalové ligy na hřišti Písku....
Hostinec U Bílé růže býval po staletí místem, kde se potkávali lidé přijíždějící do Budějovic za obchodem,...
Město České Budějovice v následujících dnech zahájí údržbu travních ploch a zeleně. Kvůli letošnímu suchu...
V Jindřichově Hradci v letošních komunálních volbách znovu usiluje o mandát 23 z 27 současných zastupitelů....
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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