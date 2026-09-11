Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Konec squatu u školy. Město nechalo problémový dům zabezpečit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Opuštěný objekt v ulici Oskara Nedbala v Budějcích, který byl roky útočištěm lidí bez domova a uživatelů drog, město nechalo zabezpečit proti dalšímu vstupu. Lidé z okolí si dlouhodobě stěžovali na nepořádek a zápach. Objekt navíc stojí nedaleko základní školy.
Konec squatu u školy. Město nechalo problémový dům zabezpečit

Konec squatu u školy. Město nechalo problémový dům zabezpečit

Zdroj: Městská policie České Budějovice
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Norský obránce Andersen přišel na měsíční zkoušku do Českých Budějovic
Norský obránce Andersen přišel na měsíční zkoušku do Českých Budějovic
Dynamo čeká jihočeské derby. V ČFL se představí na půdě Písku
Dynamo čeká jihočeské derby. V ČFL se představí na půdě Písku

Fotbalisté českobudějovického Dynama se v pátek představí v 6. kole České fotbalové ligy na hřišti Písku....

DRBNA HISTORIČKA: U Bílé růže nocovali formani i kejklíři. Rozhodovalo se tu o Budějcích
DRBNA HISTORIČKA: U Bílé růže nocovali formani i kejklíři. Rozhodovalo se tu o Budějcích

Hostinec U Bílé růže býval po staletí místem, kde se potkávali lidé přijíždějící do Budějovic za obchodem,...

Sucho mění údržbu městské zeleně. Město se zaměří hlavně na plevel
Sucho mění údržbu městské zeleně. Město se zaměří hlavně na plevel

Město České Budějovice v následujících dnech zahájí údržbu travních ploch a zeleně. Kvůli letošnímu suchu...

V Jindřichově Hradci usiluje znovu o mandát 23 ze 27 současných zastupitelů
V Jindřichově Hradci usiluje znovu o mandát 23 ze 27 současných zastupitelů

V Jindřichově Hradci v letošních komunálních volbách znovu usiluje o mandát 23 z 27 současných zastupitelů....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.