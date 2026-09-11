Meteorologové právě otočili o 180 stupňů: Takový podzim Česko nezažilo už spoustu let

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Zapomeňte na sychravá říjnová rána a předčasné vytahování zimních bund. Letošní podzim se podle nejnovějších modelů rýsuje jako jeden z nejteplejších za poslední roky. Meteorologové původní odhady přehodnotili – a tentokrát k lepšímu.
El Niño mění pravidla hry
Hlavním hybatelem neobvyklého počasí je fenomén El Niño, který letos dosahuje mimořádné intenzity. Tento klimatický jev, vznikající v tropickém Pacifiku, dokáže ovlivnit počasí na celé planetě – včetně střední Evropy.
Mechanismus je složitý, ale jeho důsledky pro Česko poměrně jasné. Silné El Niño posouvá tlakové systémy tak, že do Evropy častěji proudí teplý vzduch od jihozápadu. Výsledkem jsou nadprůměrné teploty, které podle Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí zasáhnou zejména střední, západní a jihovýchodní část kontinentu.
Co říkají čísla z ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav ve svém měsíčním výhledu počítá s teplotami mírně nad dlouhodobým průměrem. Konkrétní čísla vypadají slibně:
- Denní maxima v září kolem 22 °C, postupný pokles na 18 °C
- Noční minima začínají na 11 °C, ke konci měsíce klesnou k 7 °C
- Říjen může přinést slunečné dny s teplotami až 20 °C
- I listopad by měl zůstat nad dlouhodobým normálem
Háček jménem srážky
Teplejší podzim ovšem neznamená podzim suchý. Právě naopak – nízký tlak nad Atlantikem bude do Evropy přinášet více vlhkosti a častější přechody frontálních systémů. Severoamerický multimodelový soubor (NMME) předpovídá pro střední Evropu nadprůměrné srážkové úhrny.
Pro milovníky procházek v barevném listí to znamená jednoduché pravidlo: deštník ano, zimní bunda zatím ne.
Kdy čekat změnu
Podle diskuzí mezi meteorologickými nadšenci by první polovina podzimu měla být teplotně průměrná až nadprůměrná. Zlom může přijít v druhé polovině sezóny.
„Já si myslím, že první půlka podzimu bude teplotně průměrná, v některých dnech i nadprůměrná. Druhá půlka už bude zřejmě i teplotně podprůměrná, objeví se první mrazíky a na horách první sněhové vločky,“ uvedl jeden z diskutujících v odborné debatě.
Přesné předpovědi na celou sezónu zůstávají pochopitelně nejisté. Atmosféra je chaotický systém a meteorologové budou své odhady průběžně zpřesňovat. Jedno je ale už teď jasné – kdo si chtěl užít prodloužené léto, má letos reálnou šanci.
Praktický tip na závěr
Babí léto 2025 by mohlo být ideální příležitostí pro podzimní výlety do přírody. Kombinace příjemných teplot a zbarvujícího se listí vytváří podmínky, které Česko v posledních letech příliš často nezažívalo. Jen nezapomeňte sledovat aktuální předpověď – s nadprůměrnými srážkami může déšť přijít rychleji, než byste čekali.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský