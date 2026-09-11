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Meteorologové právě otočili o 180 stupňů: Takový podzim Česko nezažilo už spoustu let

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Letošní podzim slibuje nadprůměrné teploty a prodloužené babí léto. Za neobvyklým vývojem stojí silné El Niño.
Meteorologové právě otočili o 180 stupňů: Takový podzim Česko nezažilo už spoustu let

Meteorologové právě otočili o 180 stupňů: Takový podzim Česko nezažilo už spoustu let

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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