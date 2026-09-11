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„Je to úplně stejný ďábel jako ten první." David Gránský o synech, neštovicích a létě, které se změnilo v peklo

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Herec David Gránský strávil léto 2026 v domácí karanténě. Místo dovolené řešil horečky pod čtyřicet stupňů u obou synů a měsíc bez jediného výletu.
David Gránský

David Gránský

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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