Úřady si posvítí na vaše úspory. Rozhodující hranice je 200 tisíc korun na účtu

Majetkový test je jednou ze základních podmínek nároku na dávku státní sociální pomoci. U jednočlenné domácnosti nesmí souhrn peněžních prostředků přesáhnout 200 000 korun, u dvoučlenné domácnosti je hranice 250 000 korun, u tříčlenné 300 000 korun a u čtyřčlenné 350 000 korun. Pětičlenné a početnější domácnosti mají nejvyšší limit 400 000 korun. Nejde přitom jen o jeden bankovní účet. Zákon posuzuje souhrn peněžních prostředků ve vlastnictví všech členů domácnosti, takže pokud stanovený limit překročí jejich celková rezerva, domácnost podmínku majetkového testu nesplní.
Do limitu se však nezahrnují všechny úspory bez rozdílu. Zákon výslovně vyjímá například prostředky uložené v daňově podporovaných produktech spoření na stáří, peníze na stavebním spoření se státním příspěvkem nebo daňově podporované pojištění dlouhodobé péče. Nezapočítávají se ani některé prostředky získané z fundací či veřejných sbírek. Běžné peníze na bankovních účtech naopak do majetkového testu patří.
Banka musí na výzvu sdělit stav účtu
Žadatel proto nemůže počítat s tím, že by stát vycházel pouze z údajů, které sám uvede. Zákon bankám a obdobným institucím ukládá povinnost na výzvu orgánu státní sociální pomoci sdělit čísla účtů žadatele, příjemce dávky i členů jeho domácnosti a také stav těchto účtů. Nejde však o obecné průběžné sledování bankovních transakcí všech obyvatel. Tato pravomoc se vztahuje na posuzování nároku na dávku a zákonné ustanovení hovoří o údajích o účtech a jejich stavu.
Rozhoduje celá společně hospodařící domácnost
Důležitý je také způsob, jakým zákon domácnost vymezuje. Vedle manželů, partnerů, rodičů a dětí mohou být jejími členy také jiné osoby, pokud spolu bydlí a společně hradí náklady na své potřeby. Samotné bydlení na stejné adrese tedy automaticky nestačí, podstatné je i společné hospodaření. Právě podle počtu členů takto posuzované domácnosti se následně určí příslušný limit úspor a do majetkového testu vstupují peněžní prostředky všech jejích členů.
Zdroje: mpsv.gov.cz, zakonyprolidi.cz