Sousedka nevěřila, že tenhle jablečný koláč peču bez cukru. Na kafi zmizel do půl hodiny a recept si fotila do mobilu

Když návštěvě řeknete, že koláč na stole nemá ani lžičku cukru, většinou se tváří nedůvěřivě. Pak si ukrojí, ochutnají a hned si píšou o recept. Sladkost totiž zvládne dodat samotné ovoce. Stačí vsadit na jablka a pár chytrých doplňků a upečete moučník, po kterém se jen zapráší, a to úplně bez cukru.
Sladká jablka udělají práci za cukr
Tajemství je jednodušší, než se zdá. Dobře vyzrálá a sladká jablka mají v sobě dost přirozeného cukru na to, aby koláč chutnal jako klasika z babiččiny kuchyně. Když navíc necháte ovoce vyniknout, cukr už nemá co dohánět.
Nejlíp fungují sladší odrůdy, třeba Gala, Jonagold nebo Golden Delicious. Čím je jablko zralejší, tím výraznější má sladkost. Kyselejší odrůdy typu Granny Smith si naopak o trochu doslazení řeknou. Když sáhnete po opravdu sladkém ovoci a cukr vynecháte, chuť koláče vás nejspíš mile překvapí.
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Základ tvoří dvě části, křehké těsto a šťavnatá jablečná náplň. Na těsto si připravte zhruba 250 g mouky, klidně celozrnnou špaldovou, dále 125 g studeného másla, jeden žloutek, špetku soli a pár lžic ledové vody. Suroviny rychle spojte v těsto, zabalte ho a dejte aspoň na půl hodiny do lednice.
Mezitím oloupejte a nahrubo nastrouhejte pět až šest jablek. Zakápněte je citronovou šťávou, aby nezhnědla a zůstala svěží. Přidejte lžičku skořice, trochu vanilky a balíček vanilkového pudinku bez cukru, který přebytečnou šťávu sváže, takže vám náplň z těsta nevyteče.
Náplň z nastrouhaných jablek drží pohromadě díky vanilkovému pudinku bez cukru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Těsto rozdělte na dvě části. Jednu vyválejte a vyložte jí formu, navrstvěte jablka a druhou částí koláč přikryjte nebo z ní upleťte mřížku. Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C zhruba hodinu, dokud povrch pěkně nezezlátne. Koláč pak nechte pořádně vychladnout, teprve vlažný nebo studený se dobře krájí.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá rozvoz v pizzerii za celý měsíc i s příplatky za večerní směny? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Když jablka sladkostí nestačí
Někdy máte doma jen kyselejší jablka a chuť volá po výraznější sladkosti. I na to existuje řešení, které se klasickému cukru vyhne. Do náplně můžete přimíchat hrst rozinek nebo nasekaného sušeného ovoce, protože dodá sladkost i příjemné sousto.
Kdo chce sáhnout po sladidle, má na výběr:
Lžíce medu nebo javorového sirupu koláči dodá plnou chuť a zároveň ho udrží vláčný. Kdo hlídá kalorie, může použít erythritol nebo stévii, které osladí bez kalorií navíc. Skvěle zafunguje také rozmačkaný přezrálý banán, přičemž platí, že čím tmavší slupku má, tím je sladší. Skořice a citron dodají chuť, kterou nikdo nepostrádá
Cukr v pečivu kromě sladkosti přináší i vůni a hloubku. Přesně to zvládne nahradit kombinace koření a citrusů. Skořice provoní celou kuchyni a jablkům dodá tu známou podzimní chuť. Citronová kůra zase přinese svěžest, která těžké sladké tóny hezky odlehčí.
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Vyzkoušet můžete i mletou vanilku nebo špetku muškátového oříšku. Kdo má rád oříškovou chuť, přihodí do náplně hrst mletých vlašských ořechů. Část klasické mouky můžete vyměnit i za mandlovou, ta chutná jemně sladce sama od sebe. Právě tyhle detaily udělají z obyčejného koláče moučník, u kterého nikoho nenapadne cukr postrádat.
Komu koláč bez cukru udělá radost
Sladké pečení bez cukru ocení každý, kdo chce mlsat s lehčím svědomím. Hodí se rodičům, kteří nechtějí dětem nakládat zbytečný cukr, i všem, kdo se snaží jeho příjem přirozeně omezit.
Výhodou je, že se recept dá snadno obměňovat. Stejný princip zvládnou i hrušky nebo vyzrálé meruňky, které mají vlastní sladkosti dost. Až příště budete péct pro návštěvu, zkuste cukr prostě vynechat. Nejspíš zjistíte, že ho u stolu nikdo hledat nebude.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jablecny-kolac-bez-cukru-jde-je-skvely-na-chuti-vubec-nepoznate, https://www.ochutnejorech.cz/blog/jablecny-kolac, https://www.fiton.cz/recept-na-zdravy-jablecny-kolac-bez-cukru, https://www.fitness007.cz/blog/recept-na-fit-verzi-oblibeneho-jablecneho-kolace/, https://www.vareni.cz/recepty/jablecny-kolac-bez-cukru/