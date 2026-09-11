Češi vůbec neví, že před podzimem by měli s okny udělat tuhle 1 věc. Během sezóny jim pak ušetří klidně 3 000 Kč

Až venku začne přituhovat, pozná se na topení každá skulina kolem oken. Přitom existuje jeden zásah, kterým okno na zimu připravíte sami během pár minut a bez placeného servisu. Málokdo si na něj na podzim vzpomene, a účet za teplo to přitom drží nahoře celou sezónu.
O co vlastně jde
Řeč je o přítlaku oken, tedy o tom, jak pevně křídlo doléhá na těsnění v rámu. Většina novějších plastových oken má na kování malý seřizovací čep, kterým se dá přítlak zvýšit nebo snížit. Silnějšímu přítlaku se lidově říká „zimní režim“ a právě jeho nastavení před sezónou dělá ten rozdíl.
Odborníci ale upozorňují, že žádný kouzelný přepínač okno nezateplí. Ve skutečnosti jde o běžné seřízení, které by okno mělo mít správně nastavené celý rok. Cílem je jednoduchý stav, kdy zavřené křídlo těsní po celém obvodu a nikde neprofukuje. Před zimou má tohle seřízení největší smysl, protože plast se v chladu smršťuje a spáry se ochotně otevírají.
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Otevřete okno a podívejte se na boční hranu křídla. Najdete tam kovové čepy, které při zavření zapadají do protikusů v rámu. Podle typu kování to bývá čep s ryskou, oválný čep nebo malý šestihranný váleček. K přetočení vám stačí imbusový klíč nebo kleště.
Princip je pořád stejný. Čep pootočíte směrem k těsnění a přítlak se zvýší. U oválného čepu odpovídá silnějšímu dosednutí vodorovná poloha, u čepu s ryskou zase ryska otočená nahoru. Jestli okno dosedá tak akorát, prozradí obyčejný list papíru. Vložte ho mezi křídlo a rám a okno zavřete. Když jde papír ven jen s citelným odporem, je přítlak správný. Pokud vyklouzne úplně hladce, okno těsní málo.
Kolik tím ušetříte
Podle firem, které se servisem oken zabývají, může špatně seřízenými a netěsnými okny unikat až kolem 20 procent tepla, které jde na vytápění. Část téhle ztráty se dá správným seřízením a doléhajícím těsněním získat zpátky.
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V penězích to za jednu topnou sezónu může dělat řádově tisíce korun. U domu vytápěného plynem, kde účet za teplo šplhá do desítek tisíc, se úspora může pohybovat kolem 3 000 Kč.
Kromě peněz je znát i pohodlí. Když okno pevně dosedne, přestane od oken táhnout studený vzduch. Míň se sráží voda na sklech, takže v rozích rámů nemá kde začít plíseň. V pokoji je rovnoměrněji teplo, i když radiátor jede na stejný stupeň jako dřív.
Těsně dosedající okno omezuje kondenzaci na sklech, takže v rozích rámů nevzniká plíseň. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Na co si dát pozor
Přítlak nemá smysl utahovat naplno. Přetažené kování se rychleji opotřebuje a těsnění, které je pořád namáčknuté, ztrácí pružnost. Když čep přetáčíte tam a zpět několikrát do roka, spíš oknu uškodíte, proto ho nastavte jednou a rozumně.
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Ne každé okno navíc přepínání přítlaku umožňuje a u některých značek by ruční zásah do kování mohl znamenat konec záruky. Podmínky si proto ověřte předem, ideálně v dokumentaci k oknu nebo u firmy, která ho montovala. Když si nejste jistí, s čím na čep, nechte seřízení radši na technikovi.
Co ještě před zimou stojí za pár minut
Samotný přítlak je jen část přípravy. Před zimou projděte ještě tohle:
Přejeďte prstem po celé délce těsnění. Když je tvrdé, prasklé nebo slehlé, svou práci už neplní a klidně ho vyměňte svépomocí. Pohyblivé části kování při té příležitosti ošetřete mazivem, postačí silikonový sprej nebo běžný technický tuk. Pročistěte odtokové drážky ve spodní hraně rámu, kudy odtéká sražená a dešťová voda. Přečtěte si také: Češi neznají rozdíl mezi režimy pračky a používají je špatně. Můžou na tom prodělat klidně i 1 500 Kč
Myslete i na správné větrání. V mrazech je lepší otevřít okno na pár minut dokořán a vzduch rychle protáhnout, než ho nechávat celý den jen vyklopené. Za tři až pět minut se vzduch v místnosti vymění a stěny ani nábytek přitom nestihnou vychladnout. Odborné seřízení u firmy vyjde řádově na několik set korun za okno a při dnešních cenách energií se zpravidla vrátí už během první sezóny.
Zdroje: https://www.tzb-info.cz/29064-kolik-energie-unika-okny-proc-pravidelny-servis-setri-teplo-i-penize, https://oknamistr.cz/priprava-oken-na-zimu/, https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/plastova-okna/zimni-a-letni-rezim-plastovych-oken-pravda-nebo-mytus, https://www.bezrealitky.cz/blog/vymena-oken, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/plastova-okna-zimni-rezim-30001125.html, https://energozrouti.cz/clanek/zimni-rezim-oken-uspora-tepla
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