Kdo zasadí narcisy v září do správné hloubky, na jaře sklidí záplavu květů. Stačí dodržet jedno jednoduché pravidlo s cibulí

Narcisová cibule potřebuje po zasazení dva až tři týdny nerušeného kořenění, než půda promrzne. Většina růstu kořenů probíhá na podzim a v časné zimě, což potvrzuje
American Daffodil Society i Oregon State University. Kdo zasadí v září, poskytne cibuli dostatek času vybudovat podzemní síť, která na jaře zajistí spolehlivý přísun vody a živin. Proč právě září dává narcisům rozhodující náskok
V chladnějších polohách Česka, kde první přízemní mrazíky přicházejí už koncem října, je dřívější termín ještě cennější. Zatímco tulipány klidně počkají do listopadu, narcisy podle
RHS patří do země přednostně do konce září. Rozdíl v načasování může znamenat rozdíl mezi cibulí, která vstoupí do zimy se silnými kořeny, a cibulí, která sotva stihne zakotvit. Trojnásobek výšky cibule: jak jedno číslo řeší hned několik rizik
Pravidlo zní prostě: změřte výšku cibule a vynásobte třemi. Výsledek udává hloubku jamky od spodku cibule k povrchu záhonu. U standardního narcisu s cibulí vysokou přibližně pět centimetrů vychází patnáct centimetrů. Menší botanické druhy sázejte mělčeji, kolem deseti centimetrů.
Pro srovnání s dalšími cibulovinami:
Cibulovina Orientační hloubka Rozestup Narcis (velký) 15 cm 10–15 cm Tulipán (velký) 15–20 cm 10–15 cm Krokus 7,5–10 cm 5–8 cm
Dostatečná hloubka chrání cibuli před vysycháním v letních měsících, omezuje tendenci k předčasnému dělení a posiluje stabilitu porostu na několik sezon dopředu. Mělce uložené cibule naopak rychleji slábnou; u tulipánů RHS přímo spojuje povrchovou výsadbu s tvorbou drobných, nekvetoucích cibulí. U narcisů platí totéž.
Zdravá cibule a propustná půda: dva pilíře, bez kterých hloubka nestačí
Samotná správná hloubka přinese maximum jen tehdy, když do jamky vložíte kvalitní materiál. Při nákupu hledejte cibule pevné, plné a na svou velikost překvapivě těžké. Měkká místa, plíseň nebo zřetelné seschnutí signalizují riziko bazální hniloby, závažné houbové choroby, která vstupuje přes kořeny nebo spodek cibule a vede k žloutnutí listů a nulovému kvetení. Větší cibule navíc podle Iowa State University dávají bohatší květový efekt hned v první sezoně.
Druhý pilíř tvoří odvodnění. Narcisy tolerují zimu i tuhé mrazy, ale stojící voda je spolehlivě zlikviduje. V těžkém jílu proto nestačí vyhloubit jednotlivé jamky a vysypat je štěrkem, protože vznikne „vana“, ve které se voda drží ještě déle. Účinnější cesta vede přes zapracování kompostu nebo jiné organické hmoty do horních třiceti centimetrů půdy v celé ploše záhonu. Kdo má opravdu nepoddajný jíl, ušetří si starosti vyvýšeným záhonem.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Skupinová výsadba a péče, která zajistí efekt i po roce 2027
Záplava květů nevznikne z osamocených cibulí rozmístěných po jedné v metrových rozestupech. Sázejte ve skupinách po pěti až patnácti kusech, v nepravidelných shlucích. Při rozestupu 10 až 15 centimetrů se na jeden metr čtvereční vejde zhruba 40 až 60 cibulí. Právě taková hustota vytváří na jaře jednolitý koberec barvy.
Co zlepší už jaro 2027: velká zdravá cibule zasazená do správné hloubky v propustné půdě prakticky zaručuje kvetení v první sezoně. Co se projeví spíš v dalších letech: naturalizované porosty rok od roku houstnou a sílí, pokud po odkvětu necháte listy stáhnout živiny zpět do cibule.
RHS doporučuje počkat se sečením trávníku minimálně šest týdnů od posledního květu. Předčasné odstranění listů cibuli ochudí o zásoby pro příští sezonu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák