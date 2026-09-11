Nevyhazujte staré litinové pánve po prarodičích. Za tenhle 1 typ dají sběratelé i 50 000 Kč

Těžké černé nádobí po prarodičích putuje z většiny domácností rovnou do sběru. Málokdo přitom tuší, že jeden konkrétní typ dokáže u sběratelů vytáhnout sumu, z níž jde hlava kolem. Jestli takovou pánev doma máte, vyplatí se vědět, čeho si na ní všímat.
Proč stará litina válcuje dnešní pánve
Stará litina má oproti té dnešní jednu velkou přednost a schovává se ve způsobu výroby. Odlitek se kdysi dodatečně opracovával na strojích a hladil, takže spodek pánve byl na dotek úplně jemný. Do takového povrchu se postupným zapékáním oleje vytvoří patina, přírodní kluzká vrstva, se kterou se podle spousty kuchařů vaří stejně dobře jako na teflonu, akorát bez chemie a bez strachu, že se poškrábe.
Kusy z dřívějška navíc bývají subtilnější a lehčí, než jaké se lijí dnes. Litina se rozpaluje pozvolna, o to déle pak vydává stejnoměrné teplo, díky čemuž se na masu udělá pěkně opečená kůrka. Poptávka po tomhle nádobí ostatně ožila v době, kdy se lidé vrátili k domácímu vaření, a od té doby drží.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na horské chatě za celý měsíc i se stravou zdarma? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Zájem o staré litinové nádobí ožil s návratem lidí k domácímu vaření. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Všechno rozhodne spodní strana pánve
První, co byste se starou pánví měli udělat, je obrátit ji dnem nahoru. Slévárny do dna vyrážely svoje logo a jeho podoba se v čase proměňovala, takže zkušené oko z něj pozná dobu vzniku někdy i na deset let přesně.
Napovědět umí i pár dalších maličkostí:
To číslo na dně nemá s průměrem pánve nic společného, i když ho tak spousta lidí čte. Udává velikost podle otvoru v plotně starých kamen, do kterého kdysi kus přesně zapadl. Po okraji dna někdy obíhá úzký kroužek zvaný heat ring. Držel kdysi pánev pevně nad plotýnkou starých kamen a už jeho přítomnost prozrazuje ranější původ. Vede-li přes celou plochu dna hrubá odlévací spára, jde nejspíš o kousek z doby před rokem 1890. Tak se lilo u vůbec nejstarších pánví a právě ony mají cenu pravých starožitností. Griswold a Wagner táhnou celý sběratelský trh
Nejžádanější jména pocházejí z Ameriky. Griswold má domov v pensylvánském Erie a jeho historie sahá až do roku 1865, mladší Wagner Ware vyrábí v ohijském Sidney od roku 1891. Obě značky jsou u sběratelů úplná špička, s odstupem je následuje ještě Lodge.
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U Griswoldu ženou cenu nahoru hlavně kusy z první generace značení, pro které se vžil pojem slant, tedy šikmé logo. Pozdější varianty už tolik neplatí. Hodnotu zvedne i čitelný nápis Erie na dně. Sběratelsky nejcennější jsou přitom třináctky a dvacítky, kterých se z výroby dostalo nejmíň, a třináctce svého času uškodila i stará nedůvěra k tomuto smolnému číslu.
Kolik taková pánev může stát
A teď to hlavní. Většina starých pánví se cenou drží mezi pár sty a několika tisíci korunami. Jenže poctivě zachovalý Griswold s čitelnou nejstarší značkou se v aukci vyšplhá na desítky tisíc korun a špičkové kusy ještě výš. Za takový pravý typ dá sběratel klidně i 50 000 Kč.
Absolutní špičku tvoří pánve se vzácným pavoučím logem, které se v dražbách vyhouply až do řádu statisíců korun. To jsou ovšem výjimky. Tuzemský trh je zatím umírněnější než ten zahraniční, obchodníci se starožitnostmi ale u nádobí z první republiky i staršího hlásí pozvolný růst cen.
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Ať na dně najdete jakkoliv zvučné jméno, konečné slovo má stav kusu. Rozhoduje hlavně dvojí, rovné dno a stále čitelná značka. Deformovaná pánev, která se na rovné ploše viklá, jde s cenou rychle dolů.
Největší nepřítel je ovšem prasklina. Stačí jediná vlasová trhlina, klidně tak jemná, že ji na dně skoro přehlédnete, a z cenného úlovku je rázem obyčejné železo. Rzi se naopak bát nemusíte. Napadené místo se dá přebrousit, znovu zapéct olejem a pánev slouží dál. A protože zájem přitáhl i současné napodobeniny, dívejte se pozorně na odlitek, u pravého kusu je značka ostrá a jasně čitelná, kdežto kopie bývá spíš rozpitá a hrubá.
Zdroje: https://www.tiscali.cz/nevyhazujte-stare-litinove-panve-za-tyhle-konkretni-daji-sberatele-i-20-000-kc-713698, https://udalosti247.cz/spotrebitel/nemate-doma-toto-kuchynske-nadobi/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-litinova-panev-sberatele/, https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-doma-starou-litinovou-panev-po-babicce-at-ji-za-zadnou-cenu-nevyhazuje-jeji-skutecna-hodnota-roste, https://www.koktejl.cz/zajimavosti/mate-doma-starou-litinovou-panev-mozna-drzite-v-ruce-poklad/