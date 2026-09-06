Jihočeské památky přivítaly v létě více lidí, v Jindřichově Hradci o 16 procentPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihočeské památky přivítaly v létě více lidí, v Jindřichově Hradci o 16 procent
Už příští týden budou nad jižními Čechami létat eurofightery, bojové podzvukové letouny i vojenské...
Tři záchranářské posádky a vůz s lékařem zasahovaly v sobotu večer u havárie osobního automobilu v...
Město Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu od Strakonic, kde řidiči dlouhodobě překračují povolenou...
Vimperk se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v dějiště prvního ročníku nového multižánrového...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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