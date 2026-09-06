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Jihočeské památky přivítaly v létě více lidí, v Jindřichově Hradci o 16 procent

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Jihočeské státní památky přivítaly o prázdninách více návštěvníků než před rokem. V červenci a srpnu hrady a zámky na jihu Čech přilákaly 373 964 lidí, o loňských prázdninách prošlo jejich branami o 13 667 turistů méně. Největší nárůst zaznamenali památkáři v Jindřichově Hradci, kde se prázdninová návštěvnost zvýšila o 16 procent. Novinářům to řekla regionální mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.
Jihočeské památky přivítaly v létě více lidí, v Jindřichově Hradci o 16 procent

Jihočeské památky přivítaly v létě více lidí, v Jindřichově Hradci o 16 procent

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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