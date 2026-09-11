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Poručík zachránil život sraženému motorkáři v Libni. Za hrdinství dostal medaili

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Policista cestou do práce zachránil život motorkáři. V Zenklově ulici v pražské Libni se koncem července srazilo osobní auto s tramvají a motocyklem. Poručík ihned pomohl zraněnému motocyklistovi a pomocí opasku zastavil silné krvácení. Za pohotový zásah obdržel Medaili Prahy 8.
Poručík zachránil život sraženému motorkáři v Libni. Za hrdinství dostal medaili

Poručík zachránil život sraženému motorkáři v Libni. Za hrdinství dostal medaili

Zdroj: Praha 8
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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