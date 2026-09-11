Ani sůl, ani cukr. Okurkový salát nepustí vodu díky 1 surovině, kterou má doma každý

Křupavý okurkový salát chutná nejlíp hned po přípravě, jenže svěží zůstane jen chvilku. Netrvá dlouho a plátky změknou, zálivka se rozředí a z lehké přílohy je najednou řídká šťáva s kousky okurky. Spousta lidí to řeší tím, že přisype sůl nebo cukr, a nechápe, proč to nezabírá. Skutečný trik se přitom skrývá v jediné surovině, kterou máte doma nejspíš právě teď.
Proč z okurek teče voda
Okurka je skoro celá z vody. Sůl i zálivka z ní tuhle vodu postupně vytahují ven, protože v buňkách okurky je jiná koncentrace než v tekutině okolo. Odborně jde o osmózu a pracuje pomalu, po troškách, takže hotový salát vypadá zpočátku dobře a rozbředne až po delším stání. Uvolněná šťáva se nakonec sejde v míse a zálivku zředí, až z ní zbude nevýrazná tekutina.
Voda z okurky se postupně sejde v míse a zálivku zředí na nevýraznou tekutinu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Svůj podíl má i druh dresinku. Krémové zálivky ze smetany, jogurtu nebo majonézy vydrží pohromadě jen do chvíle, než se do nich pustí voda z okurek. Tuk a voda se pak přestanou snášet, dresink se srazí a místo krémové přílohy máte na talíři řídkou louži s plátky.
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Když už salát jednou plave, přisolování ho jen potopí víc. Sůl totiž pouštění vody nebrzdí, právě naopak, celý proces rozjíždí. Právě proto se okurka solí předem a voda se z ní slije, zatímco do hotového salátu v míse už sůl nepatří. Cukr zase řeší úplně jinou stránku věci: obrušuje ostrou kyselost octa a přebíjí nahořklou chuť polních okurek, s konzistencí ale nehne ani o kousek. Obě suroviny míří na chuť, tekutinu v míse ale neřeší, a proto z vodového salátu krémový neudělají.
Hořčice udrží zálivku pohromadě
Odpověď se nejspíš válí ve dvířkách vaší lednice. Je jí obyčejná plnotučná hořčice. Ta umí kromě chuti ještě něco, o čem spousta lidí nemá tušení. Chová se jako emulgátor, tedy jako pojidlo, které přinutí tuk a vodu držet pospolu, aby se nerozešly každý na svou stranu. V hořčici jsou k tomu přírodní látky, jejichž jeden konec se váže na tuk a druhý na vodu. Drobné kapičky tuku tak zůstanou rozptýlené po celé omáčce a nesrazí se zpátky do mastného filmu na povrchu.
Plnotučná hořčice funguje jako emulgátor a drží tuk s vodou pohromadě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přesně tohle využívají kuchaři u domácí majonézy nebo u holandské omáčky. I malé množství hořčice udrží dresink hladký a spojený mnohem déle, než by vydržel bez ní. V okurkovém salátu proto zálivka pobere i vodu, kterou okurka časem pustí, a nerozteče se po celé míse.
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Nejjednodušší cesta vede přes krémovou zálivku. Lžíci hořčice rozmíchejte přímo v zakysané smetaně, jogurtu nebo majonéze, ještě než dresink smícháte s okurkou, ať se stihne rovnoměrně rozejít. U octové zálivky se hodí opačné pořadí: hořčici nejdřív pořádně rozšlehejte s octem a teprve potom po kapkách zašlehávejte olej. Výsledkem je hladká emulze, která v míse jen tak nezvodní.
Kolik hořčice použít, si klidně řiďte podle chuti. Odvede svoje i malá lžička, aniž by ostatní suroviny přebila. Od hořčice nečekejte zázrak, salát ale spolehlivě doladí v místě, které většina domácích receptů opomíjí.
Vodu z okurky vyžeňte předem
Ještě líp hořčice zafunguje, když z okurky dostanete co nejvíc vody hned na začátku:
Přečtěte si také: Otočte hrnec po babičce dnem vzhůru. Tahle 1 značka znamená, že máte v kredenci poklad Okurku nakrájejte nebo nastrouhejte a lehce ji posolte. Vsypte ji do cedníku. Nechte ji deset až dvacet minut odpočívat. Potom ji v dlaních jemně promněte. Vymačkanou slanou vodu slijte, do salátu nepatří.
Pomáhá i načasování. Zálivku k okurce přidejte až těsně před podáváním a hotový salát nechte v lednici. V teple zelenina povolí mnohem rychleji a pustí do mísy další šťávu. A pokud si můžete okurku vybrat, sáhněte po pevné salátovce nebo po menší polní okurce; vodnatý střed se semínky klidně vydlabejte lžící. Odvodněná okurka spolu s hořčicí zpevněnou zálivkou pak vydrží svěží třeba až do dalšího dne.
Zdroje: https://www.yumsto.com/articles/vse-co-potrebujete-vedet-o-emulzich-ve-vareni, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/6-tipu-a-3-recepty-na-zalivky-nejen-do-salatu, https://www.toprecepty.cz/clanky/10895-staci-jeden-trik-a-okurka-uz-nikdy-do-salatu-nepusti-vodu-zbytecnou-chybu-dela-vetsina-lidi/, https://cooky.cz/tajemstvi-okurkoveho-salatu-prisady-kopr-smetana-recept/, https://www.tiscali.cz/babiccin-trik-na-bramborovy-salat-funguje-pokazde-staci-1-lzice-navic-a-uz-vam-nikdy-nezvodnati-727742