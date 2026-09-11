Pes vám olízne obličej a bakterie Capnocytophaga obejde kožní bariéru přes sliznici. Lízat obličej si nikdy nenechte

Jenže právě v tom gestu se skrývá expozice, kterou odborníci označují za zbytečnou. Veterinářka Kelley Steuryová z Nevadské univerzity v rozhovoru pro TIME Magazine upozornila, že potíže začínají ve chvíli, kdy psí sliny překonají obranné bariéry těla, a na obličeji je těch vstupních bran hned několik: oči, nosní sliznice, rty, drobné trhliny po holení. Suchá, neporušená kůže na hřbetu ruky představuje zcela jinou kategorii ochrany.
Proč je obličej zranitelnější než ruka: sliznice jako otevřená brána
Keratinizovaná pokožka na dlani či předloktí funguje jako poměrně odolný štít. Imunologické zdroje z databáze
NCBI vysvětlují, že suchý povrch kůže zadržuje většinu patogenů účinněji než vnitřní epitelové povrchy. Jenže obličej je mozaikou sliznic a tenkých kožních partií. Spojivka oka, nosní průduchy, vnitřní strana rtů, to všechno jsou místa, kde bakterie nacházejí výrazně snazší cestu do organismu.
CDC ve svém manuálu k zoonotickým expozicím výslovně zmiňuje přenos slinami přes řezy v kůži a kontakt se sliznicemi očí nebo úst. Praktická zkratka zní jednoduše: ruka vyžaduje hygienu po kontaktu, obličej vyžaduje prevenci kontaktu samotného.
Capnocytophaga canimorsus: tichý obyvatel psí tlamy se smrtícím potenciálem
Capnocytophaga canimorsus patří mezi pomalu rostoucí gramnegativní bakterie, které obývají dutinu ústní psů i koček. Čerstvá
studie Veterinární univerzity v Brně z roku 2025 odhalila přítomnost tohoto mikroba u 71 % vyšetřených psů. U zvířat s mírným zánětem dásní stoupl záchyt dokonce na 85 %. I zdánlivě zdravý pes tedy může být nosičem.
Co se děje po průniku do těla? Podle
klinického přehledu CDC se příznaky typicky objevují za tři až pět dní od expozice. Zpočátku připomínají banální infekci: puchýře, zarudnutí a bolest v místě vstupu, horečka, bolest hlavy, zvracení, průjem a bolest břicha, zmatenost.
U nejohroženějších pacientů, zejména lidí bez sleziny, může stav eskalovat do systémové sepse, diseminované intravaskulární koagulace a selhání orgánů během pouhých 24 až 72 hodin od prvních symptomů. CDC přisuzuje asplenikům 30 až 60násobně vyšší riziko úmrtí na tuto infekci.
Capnocytophaga přitom zdaleka nepředstavuje jedinou bakterii v psí tlamě. Pasteurella se vyskytuje přibližně u poloviny psích pokousání, stafylokoky a streptokoky zhruba u 40 %. Capnocytophaga je méně frekventovaná, ale spojovaná s nejtěžšími systémovými průběhy, bakteriémiemi a fatální sepsí.
Foto: Pxhere Kdo musí být obzvlášť obezřetný: rizikové skupiny a mýtus o čisté psí tlamě
Steuryová v rozhovoru pro TIME výslovně odmítla rozšířenou představu, že psí tlama je „čistší“ než lidská. Tento mýtus přežívá proto, že naprostá většina olíznutí proběhne bez následků, a lidé si nízkou četnost komplikací mylně vykládají jako důkaz neškodnosti.
Zvýšenou ostražitost by měli zachovávat zejména:
lidé po splenektomii (bez sleziny), onkologičtí pacienti v průběhu léčby, diabetici, osoby s chronickým plicním onemocněním, lidé s nadměrnou konzumací alkoholu, kdokoli s oslabenou imunitou.
CDC uvádí, že tyto skupiny tvoří přibližně 60 % zaznamenaných infekcí. Systematický přehled publikovaných případů u jinak zdravých jedinců zachytil 128 kazuistik, z nichž téměř polovina vykazovala sepsi již při přijetí do nemocnice a necelá třetina skončila smrtí. Jde o soubor publikovaných případů, tedy ukazatel závažnosti průběhu, nikoli populační četnosti; infekce Capnocytophaga se v USA ani v Česku povinně nehlásí a zůstávají vzácné.
Praktická pravidla pro bezpečné soužití se psem
Žádný z citovaných odborníků netvrdí, že byste se měli psa vzdát. Chirurgyně Ashley Drewsová ale v témže článku TIME popsala pacienty, u nichž po olíznutí operačního řezu nebo drénu propukla závažná infekce. Pravidla pro minimalizaci rizika jsou přímočará:
Obličej, oči, ústa: Nedovolte psovi olizovat tyto partie. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte postiženou oblast čistou vodou. Otevřené rány a pooperační jizvy: Držte je zakryté a psa k nim nepouštějte. Ruce po kontaktu se slinami: Umyjte mýdlem a vodou. Exkrementy: Uklízejte pravidelně, po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
V českém prostředí materiál Státního zdravotního ústavu k
poranění zvířetem doporučuje při jakémkoli kontaktu slin se sliznicí nebo otevřenou ranou okamžité omytí mýdlovou vodou, dezinfekci a návštěvu lékaře. Při pokousání je v Česku navíc povinné veterinární vyšetření psa. Horečka, zarudnutí, bolest, zvracení nebo zmatenost po kontaktu se psími slinami vyžadují okamžitou lékařskou konzultaci; u imunokompromitovaných osob raději urgentní péči.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková